あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で6月25日、桃スイーツが集結するグルメイベント「MOMOフェス」が始まった。



桃の旬に合わせて初開催される同イベントには、計18店舗が出店し、多彩な桃スイーツを販売する。購入したスイーツは会場内で楽しむことができる。



主な桃スイーツは、「harebare」（岡山）の「岡山白桃もんげぇーパフェ」（3,980円）・「岡山白桃ぼっけぇーパフェ」（3,000円）、「CAFÉ FILO」（岡山）の「桃ピスタチオパイ」（1,760円）、「アンプレシオンガトーシュクル」（京都）の「桃のコンポートと宇治抹茶の翠白（すいはく）パフェ」（2,200円）など。



開催時間は10時～20時（最終日は15時閉場）。6月30日まで。



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