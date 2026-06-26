秀建コーポレーションは、阪神タイガース承認商品『阪神タイガース 音声目覚まし時計 ＜六甲おろし収録＞』の予約受付を、6月25日より開始することを発表した。

【画像あり】球団旗を大胆にデザイン 背面含めてレイアウトが分かる外観

本商品は、アラーム音に球団歌「六甲おろし」を収録した目覚まし時計。余計な音声機能は省き、球団歌の大合唱に特化した仕様となっている。背面に搭載されたスピーカーから「六甲おろし」が鳴り響く設計で、切り替えスイッチにより通常のベル音への変更も可能だ。

通称「六甲おろし」として知られる『阪神タイガースの歌』は、1936年の球団創設時に誕生した球団歌。作曲は、夏の高校野球の大会歌『栄冠は君に輝く』などを手掛けた古関裕而が担当している。

デザインはレトロなフォルムのツインベル型を採用。文字盤にイエロー＆ブラックを配した「ブラックケース」と、ピンストライプをあしらった「ホワイトケース」の2種類を用意している。時刻合わせやアラーム設定のダイヤルなどの操作部は、すべて背面に集約されている。初回出荷は各色200個。

あわせて、予約開始を記念したプレゼントキャンペーンが、公式X（@direct_a_g）にて本日より開催されている。公式アカウントをフォローし、対象ポストをいいね＆リポストすることで応募可能で、ブラック・ホワイト各色1名（計2名）に商品が当たる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）