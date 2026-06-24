「ほとんど日本に帰る」東大より上の名門大卒でもアメリカ就職は厳しい？留学生の就活事情を赤裸々告白

YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が公開した動画、「東大より格上の大学を卒業してもアメリカでは就職できません…留学生の苦悩」が反響を呼んでいる。華やかに見える「海外留学」のゴールに待ち受ける、あまりにもシビアな現地の就活事情が明かされた。



動画に登場したのは、パジメの動画にもたびたび姿を見せていた留学生の「さっくん」。彼は先日、世界大学ランキングで東京大学よりも上位に位置する、アメリカの超名門・カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）を卒業したばかりの秀才だ。しかし、現在現地で挑んでいる就職活動の感触を問われると、「厳しいと思います」と苦笑いを浮かべ、その表情は一気に曇る。



なぜ、東大以上の学歴を持ちながらも仕事が見つからないのか。さっくんは、日本とアメリカの「採用構造の決定的な違い」を指摘する。



アメリカには、日本のような「新卒一括採用」やポテンシャルを重視して育てる文化がほぼ存在しない。ポストに空きが出た際、即戦力となる実務経験者をピンポイントで雇う「ジョブ型採用」が基本なのだ。そのため、さっくんは「大学出たての小僧は雇われない」と表現。アメリカ人のエリート学生でさえ、卒業後はフリーターをしながらインターンシップを掛け持ちし、実務経験の“実績”を作ってチャンスを待つのが当たり前なのだという。



さらに留学生にとっては、学歴や実力以上に「就労ビザ取得」という巨大な壁が立ちはだかる。



「周りの優秀な留学生でも、現地に残れている子は5人もいない。ほとんどが日本に帰る」



そう語るさっくん。将来アメリカで働きたいと夢見る日本の若者に対しては、学生のまま渡米して一発勝負をかけるよりも、「一度日本で実務経験を積み、スキルをつけてから挑戦する方がビザの面でも実力の面でも可能性が広がる」と、自らの痛烈な経験を踏まえてアドバイスを送った。



理想と現実の激しいギャップに直面しながらも、日米両国での可能性を模索し、泥臭く就活を続ける若者のリアル。



「東大超えの学歴」すら通用しないアメリカの冷酷な実態、そして海外就職を勝ち取るための本当のルートとは。海外進学を夢見る人にとって教科書となる必見の対談は、ぜひ動画でその詳細を確かめてほしい。