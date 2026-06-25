＜速報＞全米女子プロ開幕 渋野日向子が7m沈めてバーディ発進
＜KPMG全米女子プロ選手権 初日◇25日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦が開幕した。日本勢は15人が出場。第1組の竹田麗央が日本時間午後9時に、第2組の渋野日向子は同9時11分に10番パー4からティオフを迎えた。
【写真】貴重…高校生時代の渋野日向子が初々しい！
竹田はパーオンを逃し、2パットのボギー。一方の渋野は2打目を約7メートルにつけると、続くパットを決めて幸先良くバーディ発進を決めた。2週連続優勝、メジャー2勝目を狙う山下美夢有は午後10時6分に10番からスタートする。昨年大会4位の岩井千怜は日をまたいだ午前3時31分、日本ツアーが主戦場の桑木志帆は同4時4分にラウンドを開始する。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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【連続写真】左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた
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