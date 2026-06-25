YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「先生がテスト監督中にコッソリやってること教えるね #元教師 #先生 #通信制高校 #期末テスト」を公開した。学生なら誰もが一度は気になったことがある「先生はテスト監督の時になにしているのか」という疑問に対し、実はかなり時間を持て余していることや、自身の担当科目の採点に追われているという実態を明かした。



動画の冒頭、すぎやま氏は「実は正直結構ヒマです」と断言する。もちろん、生徒が不正をしていないかどうかの監視はしっかりと行っているものの、教室内を見張っていたとしても時間が余ってしまうことには変わりないという。そのため、教室の中をウロウロと歩き回ったり、意味もなく名簿を眺めたり、窓の外をボーッと見つめたりしていると告白。さらには読書をしていることもあると明かし、必死にテスト問題を解いている生徒たちの横で「ごめんね」と申し訳なさそうに語った。



しかし、自身の担当教科のテストがすでに終わっている場合は、状況が全く異なると語る。この場合は「もう必死に採点」と述べ、テスト用紙の束を教室に持ち込んで、監督業務を行いながら一生懸命に丸付けをしていると明かした。採点を急ぐ背景には、早く業務を終わらせないと帰宅できないという切実な理由がある。さらに、テストの返却が遅くなると、生徒たちから「先生まだですか？」「あと社会だけですよ？」と煽られてしまうという。すぎやま氏はこの状況を「ツラすぎ」と表現し、焦る教師の心理をリアルに描写している。



このように採点に集中しすぎるあまり、消しゴムを落として手を挙げている生徒がいても気づかないことが「何度もあった」と振り返った。テスト監督という静寂の裏側で、教師たちは暇を持て余したり、採点業務に追われたりと、密かに葛藤を抱えているようだ。動画の後半では、群馬県太田市のイベントに参加し、100人以上の方に「SUGICHA」を無料提供した様子も収められている。教育現場のリアルな裏話から地域との交流まで、教師の様々な顔を垣間見ることができる内容となっている。



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