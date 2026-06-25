YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「セブンで最近見るやつ、実は美味かった…#ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」と題した動画を公開した。動画では、ブチギレ氏原とサカモトの二人が、セブン-イレブンの新商品「旅するCAFE BOX タコライス」を試食し、コンビニ弁当とは思えないその本格的なクオリティを高く評価している。



動画の冒頭、氏原は「なんか最近、カフェボックスっていう、こういうタイプの…」と述べながら、セブン-イレブンの「旅するCAFE BOX タコライス」（税込753.84円）を紹介する。「気になってた」という同商品について、パッケージに描かれた温泉卵に注目し、「これだけ見たらここに温泉卵が乗ってんだけど、どのようになってるのか」と、実物の状態に疑問を抱きながら蓋を開けた。すると、パッケージ写真の通りに立派な温泉卵が鎮座しており、「あ、卵乗ってる！えぇ～マジか！」と驚きを隠せない様子を見せた。



いざ実食の場面では、まずサカモトが「味も含め、本物感も含め」と期待を込めて一口食べる。熱々のタコライスを頬張ると、「あ、美味しい美味しい」「ニセモノじゃない」と表情を和ませた。さらに「これ売れるぞ」と太鼓判を押し、電子レンジで温めた後でも黄身が半熟のトロトロな状態を保っている点について、「すごいね、レンチンしてんのに。特殊製法なのか」と、その技術力に舌を巻いた。



続いて氏原も試食すると、即座に「美味い！」と声を張り上げる。サカモトは「コンビニだからっていう感じじゃなくて、ちゃんとレタス乗ってんだよ」と、フレッシュな野菜がしっかり入っている点も評価ポイントとして挙げた。氏原は何度も頷きながら「味すごいちゃんとついてる」「結構美味いかも」と、本格的な味付けに感銘を受けた様子を語った。



二人の率直なレビューを通じて、同商品が単なるコンビニ弁当の枠を超えた完成度であることが伝わってくる。動画の最後で氏原は、独自の評価基準に基づき「『リピート』の1個下『おすすめ』ね」と宣言し、5段階中の「星4」という高評価を下した。手軽に本格的な味わいを楽しめるタコライスは、日々のランチ選びの新たな選択肢として大いに役立ちそうだ。



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