サッカーＷ杯で、日本の決勝トーナメント進出がかかるスウェーデン戦は２６日午前８時（日本時間）の開始となる。

出勤時間や勤務時間と重なるため、オフィスでの観戦を認める企業が増えている。特別休暇を導入する動きもある。

コンサルティング会社「トゥモローゲート」（大阪市中央区）は２６日午前に「Ｗ杯観戦タイム」を設け、オフィス内の大型スクリーンで約４０人の社員がだれでも観戦できるようにする。準決勝以降は、深夜か早朝に日本代表の試合があった場合、直後の営業日の午前中を休みにする特別休暇を設けることも社員に通知した。

観戦タイムは前回カタール大会や、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でも実施した。西崎康平ＣＥＯ（最高経営責任者）は「仕事の活力にしてほしい。おもしろい会社だと認知してもらうきっかけにもなれば」と話す。

アパレル商社の「モリト」（同）は、初めて社内観戦イベントを開く。大阪本社や東京事務所など４か所で実施する。社員にはユニホームや青色の服の着用を推奨し、参加者にはスウェーデン発祥のシナモンロールを配る。

スポーツ用品大手のアシックス（神戸市中央区）は、観戦のために「スポーツ休暇」を取得することが可能という。福利厚生の一環として２０１７年に設けた制度で、スポーツ観戦や社員自身のスポーツ参加が対象で年２回まで取得できる。広報担当者は「Ｗ杯での利用を促してはいないが、個人の関心に合わせて取得する人も出てくるのではないか」としている。

日本代表の過去２戦は早朝や日曜日に行われ、多くの企業は業務時間と重ならなかった。第３戦のテレビ中継で解説を務める予定の元日本代表の本田圭佑さんは２３日、自身のＸ（旧ツイッター）で「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜（よろ）しくお願い致します」と呼びかけた。Ｘ上では「社長ぜひ検討を！」「出勤時間調整しました」「出勤調整どころか会社が休みとなりました」といった投稿が相次ぎ、盛り上がりを見せている。（岩崎祐也）