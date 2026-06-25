【VALORANT】プロシーンの使用実績からトレンドを紐解く！Masters London 2026人気スキンランキング
YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【VALORANT】人気スキンランキング｜Masters London 2026」を公開した。本動画では、プロの競技シーン「Masters London 2026」における「ヴァンダル」と「ファントム」のスキン使用率をランキング形式で紹介し、プロプレイヤーのトレンドを分析している。
ランキングの基準は、同大会における各チーム初戦の1試合目での使用実績。ヴァンダルの1位に輝いたのは、「ガイアズ・ヴェンジェンス」だった。木をモチーフにした秀逸なデザインと「鐘のようなキルサウンドが心地良い」点が特徴で、特に青色が人気を集めているという。続く2位には、試合中に色を変更できる「オラ by OneTap」がランクインした。
一方、ファントムの1位は、蛇をモチーフにした「ヘリックス」。「遊戯王に出てきそうなデザインが格好いい」と評され、優勝チーム「LEVIATHAN」のSato選手が赤色を使用したことでも注目された。また、2位の「リコン」については、「取り出しから構えに移るスピードが他のスキンよりも早い」という噂があり、余計なモーションがない点が支持されていると解説した。
動画の終盤では、ファントムのスキンは選手によって「かなりバラけていた」という独自の傾向を指摘。プロシーンでの使用実績という客観的なデータに基づいた本動画は、プレイヤーが次のスキンを購入する際の有益な指標となりそうだ。
ランキングの基準は、同大会における各チーム初戦の1試合目での使用実績。ヴァンダルの1位に輝いたのは、「ガイアズ・ヴェンジェンス」だった。木をモチーフにした秀逸なデザインと「鐘のようなキルサウンドが心地良い」点が特徴で、特に青色が人気を集めているという。続く2位には、試合中に色を変更できる「オラ by OneTap」がランクインした。
一方、ファントムの1位は、蛇をモチーフにした「ヘリックス」。「遊戯王に出てきそうなデザインが格好いい」と評され、優勝チーム「LEVIATHAN」のSato選手が赤色を使用したことでも注目された。また、2位の「リコン」については、「取り出しから構えに移るスピードが他のスキンよりも早い」という噂があり、余計なモーションがない点が支持されていると解説した。
動画の終盤では、ファントムのスキンは選手によって「かなりバラけていた」という独自の傾向を指摘。プロシーンでの使用実績という客観的なデータに基づいた本動画は、プレイヤーが次のスキンを購入する際の有益な指標となりそうだ。
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