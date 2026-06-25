敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。捕手ラッシングに制止されたが、大谷が自信を持ってABSチャレンジを要求し、判定が覆る場面があった。

2回1死二、三塁。カウント1-1からクライドラーへ低めスイーパーを投じた。際どいコースでボールの判定だった。大谷は帽子をたたいて、ABSチャレンジを要求した。

捕手のラッシングは首を振り、コースが低いとジェスチャーした。それでも大谷は自信を持って、ABSチャレンジを要求。迷うことなく貫いた。結果は低めのストライクゾーンをかすめており、ボールだった判定が覆った。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めたエリック・キャロス氏は、今回のプレーの経緯に言及。「ショウヘイはこの試合、前にもチャレンジをしようとしていました。これは今の映像ですね。ダルトンはやりたがりませんでした。少し低いと思ったんでしょう。ショウヘイはこの前にもチャレンジをしようとしましたが、結局やりませんでした。やっていれば有利な判定になっていただろう球でした。ピッツバーグでも同じようなことが起きたのを見ました。彼はチャレンジしようとしましたが、ダルトンはしませんでした。今回は自分自身でやりましたね」と解説した。同じくラッシングとバッテリーを組んだ11日（同12日）の敵地・パイレーツ戦に伏線があったとした。

大谷は20日に真美子夫人の第2子出産を発表して以来、初登板となった。打っては3回無死二塁から中前適時打で自らを援護した。投げては6回5安打3失点だった。2回に3失点を喫したが、以降は立ち直った。



（THE ANSWER編集部）