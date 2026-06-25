YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「カナダ的人生への目覚め」を公開した。動画では、脳科学者の茂木健一郎が15歳の時に初めてカナダを訪れた際のエピソードを振り返り、アメリカとは異なる「カナダ的価値観」に目覚めていった過程を語っている。



15歳の時に読んだ『赤毛のアン』がきっかけでカナダに興味を持ったという茂木。成田空港開港直後の1978年夏、初めての海外としてカナダのバンクーバーへ語学研修とホームステイに旅立った。ホストファミリーである日系カナダ人のジム・コジマ氏一家との出会いを述懐し、ジム氏の息子であるランディとトレバーという兄弟から、いきなり英語で「人生ゲーム」に誘われたというエピソードを披露。ドラマを観ながら、彼らから「いい奴か？悪い奴か？」と英語で聞かれたことを振り返り、笑いを交えながら当時の戸惑いと学びを語った。



さらに、『赤毛のアン』の痕跡を探すも、バンクーバーとプリンスエドワード島が遠く離れている現実に直面したという。ショッピングモールで「アン」という名の店員を見つけ、「最後にEがつかないアンですね」と話しかけたものの、きょとんとされてしまったという微笑ましい失敗談も明かした。



デイリークイーンのアイスクリームや、自然公園でルールを守りながらブルーベリーを摘んだ記憶を回顧し、「カナダのウェイ・オブ・ライフ、人の生き方とかあり方に少しずつ感化されていった」と語る茂木。アメリカとは違う優しく穏やかな文化に魅了されたことを力説した。



『赤毛のアン』という一つの文学作品への憧れから始まり、現地でのリアルな交流を通じてカナダの多様性や穏やかな生き方に触れた茂木。彼の原体験と、異文化に触れることの豊かさが存分に伝わるエピソードとなっている。



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