ボクシングで世界３階級を制覇した長谷川穂積氏（４５）＝デイリスポーツ評論家＝が２４日、会長を務める神戸市灘区のＫＯＢＥ長谷川ジムで会見し、ジム初のプロ公式戦に臨むことを発表した。３月に帝拳ジムから同ジムに移籍した前ＷＢＯアジア・パシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴（２９）が、８月２２日に神戸市立中央体育館でフィリピンバンタム級９位のジェイソン・ファクラリン（２６）と１０回戦を行う。

長谷川会長は現役引退後の１８年４月にジムを開設し、２４年６月にプロ加盟。それから２年、いよいよ初陣を迎える。

和歌山県岩出市出身の村田は小学５年時に長谷川会長の世界戦を観戦し、ボクシングを始めた。２１年６月に帝拳ジムからプロデビューし、１０戦連続ＫＯ勝利を続けていたが、今年２月に初黒星。「前回の敗戦で初心に戻り、憧れていた長谷川会長の元でやらせてもらえないかとお願いしました」と説明した。

長谷川会長も「小学生の時に家に泊まりに来たこともあるし、バンテージも嫁が僕以外で巻いたことがあるのは昴。何か運命的な感じもする」と力が入る。運命のコンビが神戸から世界を目指す。