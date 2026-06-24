「ボクシング・第１１７回 デイリースポーツ後援・オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２４日、後楽園ホール）

５３キロ契約４回戦で、現役立教大生ボクサーの佐藤一颯（２１）＝フラッシュ赤羽＝が、長谷川耀大（２９）＝小熊＝を、ＴＫＯで下した。これでデビューから２連続ＴＫＯ勝ち。

心技体が一体となったボクシングを目指しているという佐藤。この日は、２Ｒに鼻出血のアクシデントなどもあり「なかなかうまくいかなかった」というが、３Ｒに入ると「頭の中と体の動きが一致した」と、開始から激しく攻め、１分７秒に繰り出したアッパーで勝負を決めた。「会長からのアドバイスで２カ月間、みっちりアッパーの練習をしてきた」と、成果が出ての勝利に喜んだ。

ジムの川島勝会長も「楽しみな選手」と、今後に期待しているが、佐藤は「具体的な目標はないですが、とにかく負けたくない」と、目の前の戦いに全力投球する覚悟を語った。

リングを降りれば立教大学法学部に通う大学生。大学はまもなく前期試験となるが、「明日から試験勉強です」と、こちらの全力投球も誓っていた。