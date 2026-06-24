「ボクシング・第１１７回 デイリースポーツ後援・オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２４日、後楽園ホール）

スーパーフェザー級４回戦で、神主ボクサーの野口貴彦（３５）＝金田＝が、服部翔太（３２）＝フラッシュ赤羽＝に、判定（２−１）で勝利した。

野口は、１０連敗中だった昨年１２月に７年半ぶりに勝利。迎えた今回は「前回、久々に勝った感覚を忘れずにずっと練習していた」と、相手の激しい攻めを冷静に見極めながら、勝負どころで一気に攻め込む積極的な戦いぶりで、連勝を飾った。

以前は東京で働きながらプロボクサーを続けていたが、２０２１年に父親の病気をきっかけに、実家のある栃木に戻った。ジムも移籍し家業の神社を継ぎ、現在は昼間は神主を務め、夜はプロボクサーのトレーニングに励む二刀流でリングに立っている。

「東京では何もかも中途半端だった。父親も亡くなった時も連敗中で“このまま投げ出したら天国の父親も怒るだろう”と思い、再起をかけて頑張ってきた」。１０連敗のあと２連勝。その頑張りがようやく実りつつある。