楽天モバイルで家のネットとテレビを一つに！「Rakuten最強U-NEXT」で損しないための選び方と注意点

YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」が、「家のネットとテレビを楽天モバイル1つにまとめる方法｜Rakuten最強U-NEXTで固定回線化」と題した動画を公開した。通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、楽天モバイルの「Rakuten最強U-NEXT」プランを活用し、自宅のインターネット回線と動画見放題サービスをお得に一本化する方法とその選び方について徹底解説している。



本間氏はまず、楽天モバイルのSIMをホームルーターに挿して固定回線化するメリットを振り返り、月額3,278円でデータが無制限になる点を強調。その上で、「最初から無制限まで使う前提」の人にとって、月額4,378円でネット無制限とU-NEXTの見放題がセットになったプランは、個別契約よりも年間で約13,000円安くなると説明した。



一方で、全員が得をするわけではないと指摘している。単体契約で毎月付与される1,200ポイントがセットプランでは付与されないため、新作レンタルや漫画の購入にポイントをがっつり使いたい人は、単体契約の方が実質的にお得になる場合があるという。また、スマホを軽くしか使わないライトユーザーにとっては割高になるとして、「家のネットごとまとめて無制限で使い倒す人」こそが恩恵を受けられると断言した。



動画の中盤では、本間氏自身の実例を紹介。寝室のプロジェクターにルーターのWi-Fiを繋いでアニメや映画を楽しみ、隙間時間にはiPadでガジェット系雑誌を、スマホで漫画を読むなど、デバイスを選ばずにコンテンツを満喫している様子を伝えた。さらに申し込み前の注意点として、他社ルーターの使用は自己責任となることや、通信速度がエリアに依存するためオンラインゲームには不向きであること、電話回線の運用方法についても詳しく解説している。



最後に本間氏は、新規契約や乗り換え向けの各種キャンペーン情報を整理し、申し込むタイミングや自身の条件に合ったものを選択するよう促した。単なる料金比較にとどまらず、ライフスタイルや通信環境に合わせた最適なプラン選びの視点を提供しており、通信費の見直しを検討している読者にとって極めて実践的なガイドとなっている。