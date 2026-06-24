YouTubeチャンネル「まんが日和」が、「アイシールド21ガチ勢のキモすぎる瞬間… #まんが日和 #漫画 #アイシールド21」と題したショート動画を公開した。フリーの漫画編集者でもあるメンバーのひなたこが、自身が一番好きだと公言する漫画『アイシールド21』にまつわるマニアックすぎる知識を披露し、共演者のTayamaをあきれさせる様子が収められている。



動画は、部屋に立っているひなたこに対し、Tayamaが「10ヤードは何メートル？」と唐突にクイズを投げかける場面からスタートする。アメフトを題材にした同作において「ヤード」は頻出する単位だ。ひなたこは一瞬考える素振りを見せ、「約9メートル」と回答。しかし、すぐに「アメリカヤードで正確に言ったほうがいいか」と前置きし、カメラににじり寄りながら「9.1440183メートル」と小数点以下7桁の細かい数値まで淀みなく即答した。



このやりとりは、『アイシールド21』の「9th down パワーの世界」における一説を元ネタにしたものだ。後の白秋ダイナソーズ戦で華麗に伏線回収されるファンにとっては印象深いシーンではあるものの、その数値を完璧に暗記しているひなたこの異常なまでのガチ勢ぶりに、動画に関わった他メンバーは「流石にキモい」と一蹴した。



Tayamaの反応にも全く動じる様子のないひなたこは、得意げな表情で「読んでたらわかるよね」「君も読んでたらわかるよね」と念を押すように語りかけ、「じゃ、おつかれ」と一方的に会話を切り上げてその場を立ち去っていった。



どこまでがネタなのかは定かではないが、ひなたこの『アイシールド21』への愛が本物であることは間違いない。短い時間の中に、作品への並外れた熱量と、メンバー間のシュールな関係性が凝縮された動画となっている。



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