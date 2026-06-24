ＲＩＺＩＮは２３日、「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、トヨタアリーナ東京）の追加カード発表会見を都内で開いた。１分間最強の格闘イベント「ブレイキングダウン（ＢＤ）」出身のジョリー（２９）がＲＩＺＩＮ３戦目で、平本蓮（２７）を兄に持つ平本丈（２２）との激突が決定。さらに、ＢＤ戦士の細川一颯（２６）はＲＩＺＩＮ２戦目で初のプロＭＭＡ戦となる直樹（３４）との対戦が決まった。

また、榊原信行ＣＥＯは会見後に取材に応じ、ＢＤ勢への私見を語った。今月１４日に福岡で開催されたＢＤでの３対３の対抗戦では、ＲＩＺＩＮ代表の“怪物くん”鈴木博昭がＢＤの井原良太郎に判定負けする波乱があったが、今後の対抗戦継続については「ヒリヒリしない」と消極姿勢。「１分１ラウンドの試合で（井原は）わりと堅い試合をしていたじゃないですか。あんなん見たくないなって、ガンガンいけよって。井原が試合をつくってＫＯを取ってれば僕らは（敵地に）やり返しにいく必要があるが。（ＲＩＺＩＮとしては）別にほしいわけでもないけど、井原選手も井の中の蛙じゃなく、こっから先は（他の舞台に）打って出て、ブレイキングダウンの強さを証明することが必要かな、ファンが見たいのはそっちかなと思う。プロモーター的な発想では」と、率直に語った。

朝倉未来が発案した１分間限定で倒し合うフォーマットについては「天才」と改めて称賛しつつ、「１分なんだから先のことを考えずに、無呼吸じゃないけど全力で殴り合うことを誘発させる意図。（今回の井原は）それに反する試合展開をしていた。もう１回原点に帰って、負けたくない試合じゃなく相手をぶっ倒しにいくメンタリティーでいかないと、特にＢＤは観ている側は面白くないですよ」と厳しく批評した。

井原はＲＩＺＩＮに参戦している篠塚辰樹との対戦をアピールしているが、「（こちら側から）ＢＤに出ることは１００％ない」と断言。今回のジョリーや細川のようにＢＤ戦士が真価を発揮する場としては、相応のスタミナや技術も必要となる３分×３〜５回のキックルールや、５分×３回のＭＭＡルールなど、世界標準のプロ格闘技のフォーマットに則って戦うことが前提とし、「やりたいんだったら（ＲＩＺＩＮ等に）出てくるしかない。細川一颯のようにチャレンジするしかない」と、ＲＩＺＩＮとしてのスタンスを強調した。