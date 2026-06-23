オーダーメイドの可能な吉村特殊パーツ製作所の特注ガラスマウスパッド
ゲーミングデバイス系YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【吉村特殊パーツ製作所のガラスマウスパッド レビュー】刻印も可能な一生物のマウスパッド」と題した動画を公開した。動画では、サイズを含め完全受注生産が可能な同社のガラス製マウスパッドを徹底レビューし、今年買ってよかったもの上位に入るという一生モノの魅力を語っている。
鍋ログ氏は、ゲーミング界隈で注目されているガラス製マウスパッドの中で、自身の愛用する無線充電対応マウスパッドに合うサイズを探し、吉村特殊パーツ製作所にたどり着いたと説明。約1万円という低価格ながら、完全受注生産でサイズやオリジナル刻印をカスタマイズできる点を高く評価している。
実際の使用感について、「シルクのようなサラサラ質感」と表現。FPSゲームをプレイすると「全く異次元の使用感で、視点移動やエイムコントロールが非常にスムーズ」と絶賛し、マウスを動かすだけで心地よいと語る。また、端部にスロープがついた斜面エッジ研磨により手首が痛くならない点や、重みによってプレイ中にパッドがズレない点など、ゲーマーにとっての実用性の高さを強調した。さらに、透明度が高いため背面に推しのイラストを挟んでオリジナルデザインを楽しめるという、ユニークな魅力も紹介している。
一方で、使用時の注意点として「ガラス製のソールは使用しないこと」「新品のソールを使用すること」を挙げ、ソールは消耗品と割り切るという具体的なアドバイスを送っている。最後に「大事に扱えば半永久的に使用できる」と最大のメリットを提示。長寿命で快適な「一生モノ」という新たな選択肢を強く後押しする結論となった。
鍋ログ氏は、ゲーミング界隈で注目されているガラス製マウスパッドの中で、自身の愛用する無線充電対応マウスパッドに合うサイズを探し、吉村特殊パーツ製作所にたどり着いたと説明。約1万円という低価格ながら、完全受注生産でサイズやオリジナル刻印をカスタマイズできる点を高く評価している。
実際の使用感について、「シルクのようなサラサラ質感」と表現。FPSゲームをプレイすると「全く異次元の使用感で、視点移動やエイムコントロールが非常にスムーズ」と絶賛し、マウスを動かすだけで心地よいと語る。また、端部にスロープがついた斜面エッジ研磨により手首が痛くならない点や、重みによってプレイ中にパッドがズレない点など、ゲーマーにとっての実用性の高さを強調した。さらに、透明度が高いため背面に推しのイラストを挟んでオリジナルデザインを楽しめるという、ユニークな魅力も紹介している。
一方で、使用時の注意点として「ガラス製のソールは使用しないこと」「新品のソールを使用すること」を挙げ、ソールは消耗品と割り切るという具体的なアドバイスを送っている。最後に「大事に扱えば半永久的に使用できる」と最大のメリットを提示。長寿命で快適な「一生モノ」という新たな選択肢を強く後押しする結論となった。
YouTubeの動画内容
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