この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、「【台風7号＆8号】7号は26日に沖縄接近 週末は西～東日本も荒天や大雨に 台風8号は南海上を北上へ｜台風情報 #台風 #台風7号 #台風8号」と題した動画を公開した。動画では、新しく発生した台風8号と、非常に強い勢力を持つ台風7号の最新の進路予想や、日本列島への影響について詳しく解説している。



動画の中で松浦氏は、フィリピンの東にある台風7号について「非常に強い勢力となっている」と説明。今後北上を続け、26日には沖縄本島付近にかなり接近し、影響が大きく出る見通しを示した。また、本州付近に停滞する梅雨前線を刺激することで、25日にかけて九州や四国など西日本から東日本を中心に大雨となる可能性を指摘。「猛烈な雨が降るところも出てきそう」と警戒を促した。



台風7号はその後、暴風域を伴ったまま27日に西日本の南海上へ進み、28日には温帯低気圧の性質を帯びながら本州に接近、あるいは上陸する可能性があるという。松浦氏は「広範囲で荒れた天気になる恐れがある」と述べ、雨量が多くなることによる地盤の緩みや土砂災害などへの注意を呼びかけた。一方、マリアナ諸島で発生した台風8号については、26日から27日にかけて伊豆諸島と小笠原諸島の間付近を進むと予測。波の影響はあるものの、勢力はそれほど強くなく、上陸の可能性は低いため「雨の影響はそこまで出ない」と解説した。



動画の最後では、台風7号の接近が週末に重なることから「交通機関に影響が出る恐れもあります」と総括。週末に外出の予定がある人に対し、こまめに最新の気象情報をチェックし、今後の台風の動向に十分注意するよう呼びかけて締めくくった。