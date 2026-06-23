この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【無料で使える高性能AI】オープンモデルで世界1位の「GLM-5.2」完全ガイド！驚異の性能・使い方(Claude Codeで利用可)・活用事例まで全部解説！」を公開した。動画では、中国のAI企業Z.aiが開発した最新AIモデル「GLM-5.2」の圧倒的な性能と、実践的な活用事例について解説している。



動画の冒頭で紹介された「GLM-5.2」は、前モデルから大幅に進化し、100万トークンという長文脈の入力に対応しているのが最大の特徴だ。各種AIベンチマークにおいても、GPT-5.5を超えるスコアを記録したほか、Gemini 3.1 Proを上回り、Claude Opus 4.8に迫るなど、クローズドな最先端モデルと同等かそれ以上の実力を示している。さらに、オープンウェイトモデルの中では総合1位の評価を獲得しているという。



後半では、Z.aiの公式AIチャットを通じた具体的な使い方を実演。Agent機能を用いた自律的なアプリやゲームの開発、AI PPT機能を利用した原稿からのスライド資料の自動生成などが紹介された。また、制約条件の厳しい短編小説や1万文字以上の長文記事の執筆でも、精度の高い日本語ライティング能力を発揮することが示された。



動画の最後では「性能やコストだけ見れば普段使いできるようなレベルになってきた」と総括した。GLM-5.2は公式AIチャットにてGoogleアカウントなどでログインすれば基本無料で利用可能だ。次世代のAIモデルの実力を、ぜひ自身の手で試してみてはいかがだろうか。