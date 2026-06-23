ドジャースの大谷翔平選手は日本時間6月20日、自身のインスタグラムで第2子の誕生を報告した。

【写真】大きい！！大谷翔平が公開した第2子の手足

大谷翔平、第2子誕生を報告

投稿では英文で「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心からうれしく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。また、これまでの道のりを支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。

文章の周りには、赤ちゃんの足やデコピンが描かれたドジャーブルーのベビーウェアと水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの姿、愛犬デコピンの写真が。

第2子の性別は明かされていないが、

《服もおくるみもブルーだから男の子かな？》

《デコピンのベビー服かわいい〜青色だからひょっとして男の子？》

《一姫二太郎おめでとうございます》

と、その写真をみたファンからは性別を予想するコメントが相次いだ。

「大谷夫妻には、昨年4月に第1子となる長女が誕生しています。そのため第2子は、1年2か月違いの年子になりますね。第1子の際は出産直前から父親リスト入りが報じられるなど事前情報がありましたが、今回は急な発表だったため驚いた人も多かったようです」（スポーツ紙記者）

写真に写った赤ちゃんの大きさ

驚きの声はほかにも……。

《足大きくない!? 生まれたてとは思えない》

《既に手も足もでっっっか》

《上の子の写真ではないよね？ これはビッグになる予感！》

写真に写った赤ちゃんの大きさに驚く人が続出した。

「プロ野球選手で身長193cmの大谷選手と元バスケットボール選手で身長180cmの真美子夫人。両親ともに高身長かつ身体能力に優れているということもあり、子供たちもすくすく大きくなりそうですね」（前出、スポーツ紙記者）

そんな第2子の性別もさることながら、にわかに注目を集めているのが、大谷が高校時代に作成した“人生設計シート”だ。「18歳メジャー入団」「26歳ワールドシリーズ優勝、結婚」など、年齢ごとの目標が記されている。

その中に「28歳男の子誕生」「31歳女の子誕生」とある。性別は異なるかもしれないが、31歳で第2子誕生という点で、大谷の“人生設計シート”と一致する形に。

その後の“人生設計シート”では「33歳次男誕生」と続く。高校生の時に思い描いた目標を着々と実現させてきた大谷。次男誕生という目標もいずれ現実になる日が来るのだろうか。