霧島市の温泉施設で21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明となっています。一夜明けた22日も警察と消防が120人態勢で捜索しましたが、依然、行方はわかっていません。父親は「早く帰ってきてほしい」と悲痛な胸の内を話しました。

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児、田中嶺臣（たなか・れお）くん5歳です。

「3分ほど目を離したところ姿が見えなく」

霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。

嶺臣くんは通報の15分ほど前まで入浴していて、先に両親が脱衣所に上がり、3分ほど目を離したところ、浴槽に浸かっていた嶺臣くんの姿が見えなくなっていたということです。

両親と嶺臣くん、2歳の弟…4人で家族湯へ 現場の詳しい状況は？

嶺臣くんは、父親、母親、2歳の弟の4人で内風呂と露天風呂が併設した家族湯を利用していました。「かれい川の湯」の横には、天降川が流れています。

警察が到着した時には、川に面した内風呂の窓と網戸が開いたままになっていたということです。

父親「帰ってきてほしいのひとこと」

天降川は当時、前日までの雨で増水し、流れが速くなっていたということです。

嶺臣くんは、身長およそ120センチのやせ型で、いなくなった時は裸で、靴なども履いていませんでした。

警察と消防は、嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて、温泉付近から河口までのおよそ10キロに渡ってあわせて120人態勢で捜索しましたが、今のところ手がかりは見つかっていません。きょうの本格的な捜索は午後５時までに終わり、あすも捜索が行われる予定です。

嶺臣くんの父親はJNNの取材に対し、「鹿児島には旅行で訪れ、平川動物公園の帰りに温泉施設を訪れた。帰ってきてほしいのひとことです」と話しました。

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