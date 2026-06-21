W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後、日本イレブンが去ったロッカールームの内部をメキシコメディアが紹介。現地ファンからも称賛が集まった。

メキシコ・モンテレイの地元紙「EL NORTE」公式Xでは、チュニジア戦後の日本ロッカーの写真が投稿された。部屋の中央にキレイにたたまれたタオルが重ねて置かれ、チリ一つない整った状態になっている。

ホワイトボードにはスペイン語で「本当にありがとう サムライブルー」とメッセージが記され、テーブルの上には2羽の折り鶴が置かれていた。

これにはメキシコのファンからも「日本大好き！ キレイにしてくれるというのは感謝の気持ちを表現していますね！ 日本の文化、リスペクトです！」「これがまさに日本の文化と教育のたわもの！」「来た時よりもキレイにしてくれました！」「ウソではなく、このキレイさはパーフェクトです 本当に感動してます」と感激の声が上がった。

日本は過去のW杯や国際大会でも、試合後の美しいロッカーで脚光を浴びてきた。14日（同15日）に米ダラス・スタジアムで行われたオランダ戦でも、整理整頓されたロッカーが海外メディアに伝えられ、称賛が送られていた。



（THE ANSWER編集部）