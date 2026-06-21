ドラフト1位の藤川敦也が2軍で続ける無失点投球

18歳とは思えないマウンド姿にファンの注目が集まっている。オリックスのドラフト1位、藤川敦也投手の評価が急上昇中。2軍で無失点投球を続けており、「伸びしろが凄い」「3年後にはエース格」と早くも“抜擢”を期待する声が上がっている。

5月3日のロッテ戦で2軍戦初登板を果たすと、1イニングをわずか8球で3者凡退。19日の広島戦も2回を無安打無失点。29日の日本ハム戦も3回を無失点と、2軍ではあるが得点を許さない投球で大器の片鱗を見せた。そして迎えた6月。19日の阪神戦でプロで初めて先発マウンドに上がった。

初回、先頭の立石正広内野手を左飛に抑えるとテンポよく3者凡退。3回まで1人のランナーも出さない完璧投球を見せた。4回に1死満塁を招くも、梅野隆太郎捕手を空振り三振に仕留めるなど、ピンチでもストライク先行の強気の投球を披露。同じドラフト1位の立石からも三振を奪うなど、4回55球を投げて、2安打4奪三振で無失点。これまで4試合に投げて防御率0.00とアピールを続けている。

試合を重ねるごとに右腕への期待は高まっており、SNS上には「半端ない」「直球の質がエグい」「打者が呆気にとられてる」「ここまでなのは予想以上」などの称賛コメントが続出。また、18歳とは思えない佇まいに注目したファンも多く「もみあげと髭が繋がってる高卒ルーキー初めてみたよ」「本当に高卒1年目かと思っちゃう」「1年目とは思えん風格」などの声も寄せられていた。（Full-Count編集部）