この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「健康パンの専門家　むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、「チョコチップパンは危険！罪悪感ゼロで「チョコパン」を手作りできる秘密の食材」と題した動画を公開しました。市販のチョコチップの代わりに「カカオニブ」を使い、砂糖不使用で健康的なチョコチップ風パンを作る画期的な方法を紹介しています。

市販のチョコチップは半分以上が砂糖で構成されているものが多く、健康を気にする人にとっては大きなハードルです。そこでむらまつ氏が提案するのが、カカオ豆を細かく砕いた「カカオニブ」の活用です。カカオニブは完全に砂糖ゼロであり、「熱でドロドロに溶けないから扱いやすい」という利点があります。手やオーブンを汚さず、焼き上げてもカリッとした食感をキープできるのが魅力です。

カカオニブ特有の苦味については、生地自体に甘みをつけることで解決します。「パン生地の中に本みりんを入れて、お米の自然の甘み引き出しています」と解説し、ふんわり甘い生地とカカオニブのほろ苦さがマッチした味わいになると語りました。さらに、キッチン用ポリ袋に米粉や本みりんなどの材料を入れて揉み込むだけの調理法も披露。ボウルを使わないため洗い物が出ず、発酵と焼きを含めても約40分で完了するという手軽さを強調しています。

アレルギーや病気の不安がある方でも安心して食べられる手作り健康パン。無理なく続けられる時短レシピで、家族との幸せな食卓を楽しんでみてはいかがでしょうか。

【カカオニブ入り健康パン（チョコチップパン風）レシピ】
［材料］
・米粉
・塩
・水
・本みりん
・イースト
・カカオニブ

［作り方］
1. キッチン用ポリ袋に米粉と塩を入れる。
2. 水、本みりん、イーストを加えて、袋の中で揉み込む。
3. 適量のカカオニブを袋に加え、さらに揉み込む。
4. 袋の上から生地を分割し、丸めたりスティック状など好みの形に成形する。
5. オーブンで発酵させた後、焼き上げる。（全工程で約40分目安）

YouTubeの動画内容

00:00

市販のチョコチップパンと砂糖の悩み
02:44

秘密の食材「カカオニブ」のメリット
04:46

カカオニブの苦味を抑える生地作りの工夫
05:48

洗い物ゼロ！ポリ袋で作る簡単パン生地
07:35

家族で楽しむ健康的なパン作りへの思い

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健康パンの専門家　むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】_icon

健康パンの専門家　むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】

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