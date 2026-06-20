セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ スムージー」シリーズの新商品「トロピカルマンゴースムージー」を6月23日から、順次発売します。

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新商品は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンドしています。これ一杯で厚生労働省「健康日本21」で推奨する1日の果物摂取目標量200グラム以上の半分のフルーツが摂取できるということです。価格は380円（税込み）。

同社は、昨年「マンゴー＆マンゴー スムージー」を発売。1年ぶりにマンゴーフレーバーのスムージーを発売することについて、担当者は「大人気商品のマンゴーフレーバーのスムージーが約1年ぶりに登場しました！」と報告しつつ、新商品については、夏バテしやすい季節に、さっぱりとお飲みいただける『トロピカルマンゴースムージー』を開発いたしました。甘くとろける食感のマンゴーと、酸味が爽やかなパイナップルやアセロラなどをブレンドし、すっきりと飲み進みのよい味わいに仕立てています。夏の渇いた喉と心に心地よい、フルーティーなスムージーをぜひお楽しみください」とコメントを寄せています。

※消費税は8％で計算しています。