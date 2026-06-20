新設定されたターボモデル「ツーリング」

スバルは2026年5月21日、正統派SUV「フォレスター」の改良モデルを発表しました。今回の改良では実用的な機能の進化とともに、新グレードが設定されています。

新たなフォレスターのラインナップのなかで最も手頃なグレードは、どのような仕様なのでしょうか。

【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“一番安い”スバルの新たな「フォレスター」です！ 画像を見る！（30枚以上）

フォレスターは1997年の初代デビュー以来、優れた運動性能やとことん使えるユーティリティを継承し、幅広いライフスタイルに応えるスバルのSUVとして成長を続けてきました。

現行モデルとなる6代目は、2025年4月にフルモデルチェンジが実施されて登場しました。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mm、ホイールベース2670mm、最低地上高220mmです。

エクステリアは、フロントグリルからヘッドランプまで造形を連続させ、上下分割タイプのフロントバンパーを組み合わせることで、厚みとワイド感のある堂々としたプロポーションを表現。

インテリアには骨盤を支えて身体の揺れを抑えるシート構造や、11.6インチセンターインフォメーションディスプレイなどが採用され、快適性と利便性が大きく高められています。

パワートレインは2.5リッター水平対向エンジンとモーターを組み合わせたストロングハイブリッド搭載モデルと1.8リッター直噴ターボエンジン搭載モデルの2種類が用意されました。

そして、今回の一部改良では、全車共通の改良として、スマートリアビューミラーの画質向上が図られ、後方視界の視認性がさらに高められました。

さらに、1.8リッター直噴ターボエンジン搭載車として「ツーリング」「ツーリング EX」が追加されています。

ラインナップの拡充が図られていますが、なかでも最も手頃なグレードとなるのが今回新設されたツーリングです。

ツーリングは、充実した実用アイテムを備えながらも、お買い求めやすい価格設定としたベースモデルです。

エクステリアには、無塗装ブラックのフロント＆リアバンパーガードやサイドクラッディングを採用し、SUVらしいタフな道具感を強調。

足元には、ダークメタリック塗装と切削光輝を組み合わせた18インチアルミホイールを標準装備し、アクティブなキャラクターを際立たせています。

インテリアはシンプルなカラーコーディネートで仕立てられ、インパネトリムやシート表皮（ファブリック／トリコット）は、ブラック基調（ブルーステッチ）とグレー／プラチナ基調（ブルーステッチ）の2色から選択可能。

ブルーステッチが施された本革巻ステアリングホイールやシルバーステッチのシフトブーツも専用装備されます。

さらに、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能や後席左右のシートヒーター、ETC2.0車載器キットといった便利なアイテムが標準装備されました。

駆動方式には常時全輪駆動（AWD）を組み合わせ、操舵初期の応答性とライントレース性を高めるアクティブトルクスプリットAWD制御の最適化が施されています。燃費性能はWLTCモードで13.6km／Lです。

ツーリングの販売価格（消費税込）は、385万円です。最上級モデルの「Premium S：HEV EX」（464万2000円）と比較して80万円ほど安く設定されています。