この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産紹介YouTubeチャンネル「アパートメントラボ - Apartment Labo.」が、「これが賃貸！？窓付の独立キッチンと二面採光の洋室がある一人暮らしに良さそうな角部屋【RJRプレシア千代県庁口駅前】【JR九州の仲介】」と題した動画を公開した。動画では、地下鉄千代県庁口駅から徒歩3分という好立地にあるマンション「RJRプレシア千代県庁口駅前」のルームツアーを行い、その魅力に迫っている。

同物件は「分譲マンションのような設備に憧れる」「2人でも暮らせる広さが欲しい」というニーズに応える1LDK（34.39m2）の角部屋だ。重厚感のある石調タイルや間接照明に彩られたエントランスをはじめ、無料で使えるラウンジ、雨風をしのげるタワー型駐車場など、賃貸とは思えない充実した共有部が紹介されている。

室内に入ると、無駄がなく機能的な設備が次々と登場。人感センサー付きの玄関や、ブーツも収納可能な大容量シューズボックスを備える。注目のLDKは9.5帖の広さがあり、南西向きの窓から自然光がしっかりと入り込む。中でも2.3帖の独立キッチンは、換気に便利で圧迫感を軽減する小窓付き。シャワー付き浄水器一体型の水栓や、鍋がぶつかりにくい斜め配置の2口コンロなど、実用的な設備が揃っている。

また、3.4帖の洋室は南西と北西の二面採光となっており、風通しと日当たりの良さが魅力だ。天井には高さ調節可能な室内物干し金具が備えられ、天候を気にせず洗濯物を干せる配慮もなされている。さらに、廊下にはスーツケースや季節家電をすっきり収納できる広々としたスペースがあり、居住空間を最大限に活用できる工夫が光る。

動画の終盤では、周辺にスーパーやコンビニなどが揃う利便性にも言及。立地から共有部、室内の細部に至るまで高い完成度を誇る同物件について、「お仕事に集中したい人に良さそうなお部屋でした」と総括した。快適さとプライバシーを両立させた住まいを探している人にとって、物件選びの大きなヒントになるだろう。

YouTubeの動画内容

01:23

賃貸とは思えない重厚感、充実の共有部を紹介
04:50

1LDK角部屋のルームツアー開始、機能的な水回り
10:04

小窓付きで使い勝手に優れた独立キッチン
13:30

二面採光で明るい洋室と便利な室内物干し
15:11

総評：立地と設備レベルが高く「お仕事に集中したい人」に最適

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