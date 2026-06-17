「これどうするの？」Amazonの返品商品に「見知らぬ誰かの私物」が入っていて言葉を失う

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パジメ」が、「【アメリカ生活】Amazonから届いた荷物に「見知らぬ誰かの私物」が入ってて言葉を失った」と題した動画を公開した。パジメがAmazonの返品商品を購入したところ、本来入っているはずのない見知らぬ誰かの「手紙」と「ギフトカード」が同封されており、困惑する姿が収められている。



冒頭、パジメは「皆様に相談したいことがあります」と切り出し、Amazonから届いたストレージボックスを紹介した。サーフィンに行く際、自転車のカゴに貴重品を入れておくため、返品された中古品を安く購入したという。しかし、届いたボックスのダイヤル部分は少し壊れており、マイナスドライバーを使ってこじ開けることになった。



なんとか箱を開けると、そこには思いがけないものが入っていた。説明書や謎の鍵タグに加え、見知らぬ宛名が書かれた「手紙」が同封されていたのだ。パジメは「なんでこんなところにホリデーカードが入ってるんだ」と、不思議そうな表情を浮かべた。



さらに驚くべきことに、カードの中からは50ドル分のVISAギフトカードが現れた。未使用と思われるギフトカードを手に、パジメは「これどうする？」と言葉を失う。返品した元の持ち主が誤って私物を入れたまま返送し、Amazon側も検品せずにそのまま販売してしまったのではないかという推測を展開した。



「所有権は俺になるのかな？」「俺が使っていいんですか？」と悩みつつ、警察やAmazonに連絡しても「もらっちゃいなよ」と言われるだけだろうと予想。最終的に、視聴者に向けて「どうすればいいか教えてほしい」とアドバイスを求めた。



動画の終盤には後日談が明かされている。実際にAmazonへ連絡した結果、「気にしなくて大丈夫です。保管していただいても、捨てていただいても構いません」という、予想通りのあっさりとした回答だったという。アメリカらしい大雑把なエピソードと、パジメの正直で人間味あふれるリアクションが楽しめる動画となっている。