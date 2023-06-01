【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)】 6月20日 発売 価格：14,300円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」を6月20日に発売する。価格は14,300円。

本商品は、アニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラ・バトラー「ダンバイン」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で立体化したもの。立体デザインを追求する、ROBOT魂の“高密度”シリーズ「H.D.」として、「ダンバイン」が新たな装いで登場する。

作品放送から現在に至るまで、蓄積された様々なクリエイティブを徹底的に分析、考証し、高密度（High Density）な立体デザインへ落とし込まれている。

「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」

サイズ：約140mm

素材：ABS、PVC製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各3種

・ショットクロー用ワイヤー×2

・オーラ・ソード

・オーラショット

・鞘

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。