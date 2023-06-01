「聖戦士ダンバイン」より「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」本日発売！
【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)】 6月20日 発売 価格：14,300円
サイズ：約140mm
【セット内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」を6月20日に発売する。価格は14,300円。
本商品は、アニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラ・バトラー「ダンバイン」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で立体化したもの。立体デザインを追求する、ROBOT魂の“高密度”シリーズ「H.D.」として、「ダンバイン」が新たな装いで登場する。
作品放送から現在に至るまで、蓄積された様々なクリエイティブを徹底的に分析、考証し、高密度（High Density）な立体デザインへ落とし込まれている。
「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」
サイズ：約140mm
素材：ABS、PVC製
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各3種
・ショットクロー用ワイヤー×2
・オーラ・ソード
・オーラショット
・鞘
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。