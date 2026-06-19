ドッグランで自由にのびのびと遊ぶ3匹のワンコたちを何気なく撮影したら…。思った以上に1匹だけ作画が違いすぎる！？ツッコミどころが多い1枚の写真が話題になっているのです。

爆笑必至のその光景は記事執筆時点で2万回を超えて表示されており、多くのユーモア溢れるコメントが寄せられることとなりました。

【写真：自由に遊ぶ3匹の犬→1匹だけ『作画』が違っていて…思った以上の光景】

自由に遊ぶ3匹の犬→何気なく撮影したら…

Xアカウント『@inekaratukutta』に投稿されたのは、自由に遊ぶ3匹のワンコたち。

この日、飼い主さんは3匹のワンコたちと共にご実家のドッグランで穏やかな時間を過ごされていたのだそう。

思い思いに自由に駆け回るワンコたちの姿を何気なく撮影すると…ツッコミどころが多い1枚を激写することになったのだといいます。

写真の右奥、お気に入りのリング型おもちゃをくわえて優雅に歩いていたのは、パピヨン「ティリー」くん。横顔だけでイケメンっぷりが伝わってくる上品かつゴージャスなモデルウォークを披露されていた模様。

左奥には、ひょっこりと顔を出してどこか凛々しい雰囲気を纏いながら遠くを見つめていたという信子ちゃん。遠目でも分かるたぷたぷのマズルがとっても魅力的で思わずズームしたくなる愛くるしい表情を披露。

思った以上に『1匹だけ作画が違いすぎる光景』に反響

そして写真のセンターには…某大人気ホラーゲーム『バイオハザード』を連想させるイングリッシュ・セッター「麦」ちゃんの姿が…。

地面に触れているのは前足のつま先のみ、体は重力を無視するかのようにフワッと浮き上がっており、瞳はなぜか白目に…。

お口は無防備すぎるほどに緩み、麦ちゃんだけが明らかに『作画』が別世界のようになってしまっていたのだそう。

日頃から、本来の美貌からかけ離れた衝撃的な姿を披露している麦ちゃん。ティリーくんと信子ちゃんの存在により、よりその存在感が際立つこととなった光景は多くのユーザーを驚かせると同時に笑顔にすることになったのでした。

この投稿には「なんかもう重力が違うｗ」「新橋にこんなおじさんおるわ」「ふわっとお尻が、何かに吸い上げられてる」「そりゃCAPCOM製だからｗ」「今日は酷い二日酔いかな…？」「さすが世界的モデル」「だってバイオハザードだもの」「ワビサビを感じます」などのコメントが寄せられています。

個性に溢れすぎている日常が大人気

自由でマイペース、ムードメーカー的な存在の麦ちゃんには、ティリーくんだけではなくイングリッシュ・セッター「銀」くんという弟の存在も。信子ちゃんはずっと家族を探しながら、麦ちゃんたちと楽しく暮らされているのだといいます。

飼い主さんにとにかく溺愛されながら、それぞれの個性を大切に仲良く幸せに暮らす麦ちゃんたちの日常は、イングリッシュ・セッターやパピヨンの魅力、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@inekaratukutta」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。