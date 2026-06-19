サントリービバレッジ＆フードは「推し活」需要を取り込み、自動販売機事業の強化に乗り出す。

減少傾向にある自販機を活用し、アニメのキャラクターをラベルにあしらった飲料やグッズなどを販売する。消費者との接点を広げ、自販機の収益力向上を図る。

「推し活市場は継続的に拡大していく。我々の自販機の流通網を生かし、全国のファンの熱量に応える唯一無二のサービスを展開する」。東京都内で１７日に開いた説明会で、同社戦略企画本部の高橋大樹氏は意気込みをみせた。

同社はコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス（ＨＤ）の約６５万台に次ぐ約３４万台の自販機を運営する。２０２３年から人気のアニメやゲーム作品などとコラボし、自販機でオリジナルラベルの缶飲料を販売。好調だったことから事業拡大を決めた。

今後は既存の自販機の商品の一部をラベル缶に入れ替えたり、ラベル缶専用の自販機を新たに設置したりして、２８年までに現在の約５４００か所から約１万１０００か所に増やす考え。１７日にはキャラクターの声が聞ける「推しボイス」機能の本格展開も始めた。

６月末以降、缶バッジやアクリルキーホルダーなどのグッズ、スポーツの試合や音楽ライブの写真などをアクリルカードにして販売する専用自販機も新たに設置する。

サントリーによると、グッズ販売など推し活の市場規模は２５年に３・３兆円と２２年比で３割伸び、１人当たりの年間支出額は８・５万円に上った。一方で、推し活のグッズ売り場は大都市圏に偏っており、地方のファンは購入しにくいという課題がある。

自販機は既存施設の空きスペースなどに設置でき、全国展開しやすい。画像データをその場で印刷するラベル缶やアクリルカードは、ファンが「欲しい」と思ったときに即グッズ化できる利点もある。自販機で販売するグッズは６００〜１８００円。好きなことに重点的にお金を使う消費者の需要を取り込む狙いだ。

物価高や節約志向を背景に、小売店と比べて割高感のある自販機飲料の販売不振は続いている。飲料総研によると、清涼飲料を扱う自販機は２５年に１９５万台と、ピーク時から２割超減少。ポッカサッポロフード＆ビバレッジは自販機事業からの撤退を決め、伊藤園は自販機事業を子会社に集約して収益改善を急ぐ。