.ENDRECHERI. / 堂本剛が、ニューアルバム『new chapter purple』のリリースに先駆け7月1日(水)よりアルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」を先行配信することが決定した。

「Thinking Time feat. BREIMEN」は、「時代から ズレてるくらいが きっと自分じゃない？」と、無理して周りに合わせなくてもいいんだよ、というメッセージを込めた楽曲。「不正解な日」「違和感」などのワードを散りばめながら、立ち止まって考えてみてもいんじゃない？と、問いかけてくる。

サウンド面では.ENDRECHERI.とBREIMENとのタッグが実現した。長きにわたりFUNKの旗印を振り続けてきた.ENDRECHERI.のグルーヴに、現代的な感覚で合流するBREIMENのコラボレーションで、前半の衝動的なリズムから、一転してセクシーなウネリの後半パートへのスウィッチが気持ちいい、FUNK体験全部乗せとも言える贅沢な楽曲となっている。

「Thinking Time feat. BREIMEN」の世界観を表現した新ビジュアルも公開され、楽曲の特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)の受付もスタートした。Apple MusicまたはSpotifyにて配信予約するとスペシャル待受画像がプレゼントされるとのことなので詳細をご確認いただきたい。

そして、8月12日(水)発売となるアルバム『new chapter purple』のリリース記念として、個別オンラインイベント『new chapter 5 minutes』の開催も決定した。ファンクラブ限定盤を除く、初回盤A・初回盤B・通常盤[初回仕様]それぞれに封入されている＜シリアルナンバー入り応募券＞を3形態分セットで応募し、当選された方は.ENDRECHERI. / 堂本剛とオンライン上で1対1トークが可能だ。当選人数は”つよし”にちなんだ24名と狭き門だが、当選者1名につき5分間のトークを楽しめる、プレミアムなオンラインイベントとなっている。

■「Thinking Time feat. BREIMEN」

2026年7月1日(水) 配信スタート

Pre-add/Pre-save https://ENDRECHERI.lnk.to/ThinkingTime Creative Direction : Tsuyoshi Takahashi

Art Direction & Design: Yudai Osawa

Illustration: Tsuyoshi Takahashi, Saki Kuriyama

Typeface: Zin Nagao ○Pre-Add/Pre-Save キャンペーン

対象期間内に「Thinking Time feat. BREIMEN」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”にて事前登録していただくと、新曲配信日にご自身のライブラリにアルバムの楽曲が追加されます。

さらに、特典として“「Thinking Time feat. BREIMEN」スペシャル待受画像”をプレゼント！ ・特典内容：「Thinking Time feat. BREIMEN」スペシャル待受画像 ・対象期間：2026年6月18日(木) 20:00 〜 6月30日(火) 23:59まで ・参加方法

以下URLにアクセス

https://ENDRECHERI.lnk.to/ThinkingTime Apple Music をご利用の方は「Pre-Add on Apple Music」、Spotify をご利用の方は「Pre-Save on Spotify」をタップしてください。 ご登録が完了すると10秒後に特典ページへ遷移しますので、特典をお受け取りください。配信までお楽しみに

◾️アルバム『new chapter purple』

2026年8月12日（水）リリース

購入：https://ENDRECHERI.lnk.to/new_chapter_purple ・初回生産限定盤A（CD+BD、スペシャルパッケージ仕様）/ 5,000円（税込）＜SECL-3319〜3320＞

・初回生産限定盤B（CD+フォトブック、スペシャルパッケージ仕様）/ 4,500円（税込）＜SECL-3321〜3322＞

・通常盤[初回仕様]（CD）/ 3,000円（税込）＜SECL-3323＞

・FC盤[完全生産限定盤]（CD+豪華フォトブック、豪華パッケージ仕様）/ 7,000円（税込）＜SEC8-116〜117＞ ○購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天：オリジナルフォンタブ

・SonyMusicShop：オリジナルダイカットステッカー

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアトレカ

・セブンネット：オリジナル缶バッジ

・拠点店：B2告知ポスター

※特典絵柄は後日発表いたします。

※ファンクラブ限定盤は対象外となります。

※早期予約特典対象期間にご予約の方には、早期予約特典と先着購入者特典をW運用とさせていただきます。

※特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。 ○3形態まとめ購入者応募対象：プレミアム個別オンラインイベント”new chapter 5 minutes”

ニューアルバム『new chapter purple』のリリースを記念して、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤[初回仕様]の3形態を全てご購入いただいた方を対象に、抽選で.ENDRECHERI. / 堂本剛とオンラインで直接お話しいただけるプレミアム個別オンラインイベントの開催が決定いたしました。 アルバム3形態に封入されているシリアルナンバーを3つ揃えてご応募いただくと、抽選で24名様に、1名につき各5分間の個別オンライントークにご参加いただけます！

また、応募者全員特典として、”限定メッセージ動画”を9月中旬頃に配信いたします！ 【初回生産限定盤A(SECL-3319〜3320) / 初回生産限定盤B(SECL-3321〜3322) / 通常盤［初回仕様］】に封入されている、＜シリアルナンバー入り応募券＞に記載された特設サイトにアクセスいただき、3形態分のシリアルナンバーを入力してご応募ください。 【new chapter 5 minutes概要】

イベント内容：個別オンライントーク

イベント日程：2026年9月26日(土)

イベント開催時間：15:00〜17:45

当選人数：24名様

トーク時間：お一人様につき5分間

◾️先行配信「Heart of Rainbow」

2026年4月22日（水）0時 リリース

配信：https://ENDRECHERI.lnk.to/HeartofRainbow

Creative Direction : Tsuyoshi Takahashi

Illustration: Keiji Yano

Art Direction & Design: Yudai Osawa

■＜.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR「NEW CHAPTER」＞

2026年5月2日（土）、3日（日・祝）大阪府・オリックス劇場

2026年5月5日（火・祝）、6日（水・祝）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2026年5月23日（土）、24日（日）奈良県・なら100年会館 大ホール

2026年5月29日（金）京都府・ロームシアター京都 メインホール

2026年5月31日（日）兵庫県・神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月27日（土）、28日（日）神奈川県・横浜BUNTAI

特設サイト：https://tour2026.tsuyoshi.in/