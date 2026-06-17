◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに先発投手として名を連ねた。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１０分開始予定というハードスケジュールだが、５登板ぶりの「投手専念」で７勝目を狙う。

前日１６日（同１７日）の同戦では０―０の６回先頭で先制＆決勝の１５号ソロ。実に１７打席ぶりの安打が値千金のアーチとなり、それまで通算７打数無安打５三振だった難敵のラスムセンを打ち崩した。自身の本塁打による「１―０」の勝利はメジャー移籍後初めてのことにもなった。

この試合は現地午後９時１分に終了した。１時間５２分は球団では１時間４４分で終わった９２年１０月４日（同５日）の敵地・アストロズ戦以来３４年ぶり、ドジャースタジアムでは８２年４月以来の最短タイ記録と歴史的な“時短ゲーム”だった。翌日に向けた睡眠時間を確保するためにも「そういう意味では良かった」と大谷もひと安心。自身のひと振りで延長戦を阻止し、試合終了から１４分後、プレーボールから２時間６分後に早歩きで帰路についていた。

「投手・大谷」は前回１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦では６回２／３を６安打４失点（自責３）。当時の規定投球回まで残り１アウトで悔しい降板となった。７回は２死から２点二塁打を浴び、今季初めて防御率が１点台まで悪化した。メジャー全体の“隠れ１位”は継続しているが、日本人選手初のサイ・ヤング賞に向けては失点を防ぐこともそうだが、投球回を稼ぐ必要もある。

ただ、リアル二刀流で出場した翌日、１１日（同１２日）のパイレーツ戦では「左膝の炎症」で７回に途中交代。１試合の欠場だけで復帰したが、ロバーツ監督は「どちらかというと打撃よりも投げる動作の時に（左膝が）気になるようだ」と話している。本人も同箇所を痛めた時のことを振り返り「おそらく前回登板（１０日）の投げ方がそこまで良くなかったので」と分析していた。今回は１６日（同１７日）の試合前にブルペン入りして２４球を投じた大谷。左膝をかばうなどの様子は見られなかったが、万全な状態ではないことも考えられる。

今季はこの日まで１１試合で６勝２敗、防御率１・０６。投球だけに集中することで、今季何度も見せてきた相手打線を圧倒するピッチングを再び期待したいところだ。