ユナイテッド航空は、アメリカ建国250周年を記念した特別塗装機「Stars and Stripes」を公開した。

赤・白・青の大胆なデザインに50州を象徴する50の星を配し、斜めに走る赤白のストライプが国家の躍動感を表現する。現役軍人・退役軍人に捧げる記念プレートも設置する。ボーイング787-10型機とボーイング737-800型機の2機に塗装が施され、今夏から運航を開始する。

現役軍人パイロットを対象とした「ユナイテッド軍人パイロットプログラム」は2024年以来、約600名の軍人パイロットがユナイテッド航空に転職しており、2027年末までにさらに500名の移行を見込む。航空運送操縦士技能証明（ATP）取得前の段階で内定を提供し、軍人とその家族の都合に合わせた入社時期の選択を可能にする点が特徴だという。ユナイテッド航空は現在18,000人超のパイロットを擁し、うち4,500人以上が退役軍人。在籍する軍関係者・退役軍人の従業員は8,300人超に上り、うち1,500人が州兵・予備役の現役構成員だという。