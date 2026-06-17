『Pokemon Champions』新たにメガシンカできるポケモン発表 レギュレーションM-B新情報
Nintendo Switch・スマートフォン向けゲーム『Pokemon Champions』の新情報が発表された。「レギュレーションM-B」の詳細が発表され、「レギュレーションM-A」に登場したポケモンに加え、一部のポケモンが新たに参加できるようになった。
【画像】メガムクホーク！新たにメガシンカできるポケモン一覧
■レギュレーションM-Bで新しく登場するポケモン
ラフレシア
ハリーセン
ジュカイン
バシャーモ
ラグラージ
クチート
メタグロス
ムクホーク
ムシャーナ
ペンドラー
ズルズキン
シビルドン
カエンジシ
カラマネロ
ガメノデス
ドラミドロ
オーロンゲ
タイレーツ
ハリーマン
ハカドッグ
コノヨザル
サーフゴー
＜特別な要素＞
特定のポケモンにメガストーンを持たせることで、メガシンカさせることができる。メガシンカは1回の対戦で1度だけ可能。
■レギュレーションM-Bで新たにメガシンカできるようになったポケモン
メガライチュウＸ
メガライチュウＹ
メガジュカイン
メガバシャーモ
メガラグラージ
メガクチート
メガメタグロス
メガムクホーク
メガペンドラー
メガズルズキン
メガシビルドン
メガカエンジシ
メガカラマネロ
メガガメノデス
メガドラミドロ
メガタイレーツ
【画像】メガムクホーク！新たにメガシンカできるポケモン一覧
■レギュレーションM-Bで新しく登場するポケモン
ラフレシア
ハリーセン
ジュカイン
バシャーモ
ラグラージ
クチート
メタグロス
ムクホーク
ムシャーナ
ペンドラー
ズルズキン
シビルドン
カエンジシ
カラマネロ
ガメノデス
ドラミドロ
オーロンゲ
タイレーツ
ハリーマン
ハカドッグ
コノヨザル
サーフゴー
特定のポケモンにメガストーンを持たせることで、メガシンカさせることができる。メガシンカは1回の対戦で1度だけ可能。
■レギュレーションM-Bで新たにメガシンカできるようになったポケモン
メガライチュウＸ
メガライチュウＹ
メガジュカイン
メガバシャーモ
メガラグラージ
メガクチート
メガメタグロス
メガムクホーク
メガペンドラー
メガズルズキン
メガシビルドン
メガカエンジシ
メガカラマネロ
メガガメノデス
メガドラミドロ
メガタイレーツ