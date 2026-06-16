「なんと体重が」叶美香、比較写真で1年間の体重変化を告白 理由も明かす「激務と急激な気候の変化と…」
タレント・叶美香が14日、叶姉妹のインスタグラムを更新。1年間での体重の変化を告白した。
【比較写真】「激務と急激な気候の変化と…」体重減少を告白した叶美香
この日は「SSFF ＆ ASIA 2026（ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2026）のご招待に行って参りましたよ」と写真とともに報告。昨年と今年の様子を並べた写真をアップし、「2025年のお写真と今年のお写真を並べてみましたところなんと体重が3キロも減っておりました」と明かした。
続けて「ファビュラスな姉に『美香さん、気をつけないと…ダメよ 急に5キロ以上も、体重が減ってしまうとお肌の張りとツヤの輝きに響いてくるのよ。3キロがギリギリ注意ラインだから気をつけないといけないわね」と恭子からの助言もつづった。
「私は激務と急激な気候の変化と気圧のせいだど思うのですが」（原文ママ）と減量の理由も明かし、「私たちの愛する大切な皆さんもくれぐれもご自愛くださいね」とつづっている。
この投稿には、「確かに少しシャープな印象になられた気が」「雰囲気変わりました??」「大変お疲れのことと思いますので、ごゆっくりなさってくださいませ」などのコメントが寄せられている。
【比較写真】「激務と急激な気候の変化と…」体重減少を告白した叶美香
この日は「SSFF ＆ ASIA 2026（ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2026）のご招待に行って参りましたよ」と写真とともに報告。昨年と今年の様子を並べた写真をアップし、「2025年のお写真と今年のお写真を並べてみましたところなんと体重が3キロも減っておりました」と明かした。
「私は激務と急激な気候の変化と気圧のせいだど思うのですが」（原文ママ）と減量の理由も明かし、「私たちの愛する大切な皆さんもくれぐれもご自愛くださいね」とつづっている。
この投稿には、「確かに少しシャープな印象になられた気が」「雰囲気変わりました??」「大変お疲れのことと思いますので、ごゆっくりなさってくださいませ」などのコメントが寄せられている。