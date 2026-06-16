INI尾崎匠海、ドラマ撮影現場でのサプライズバースデーに最高の笑顔！「心の準備していなかったです！」

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7月2日に放送がスタートする木曜ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』（読売テレビ・日本テレビ系）の撮影現場で、6月14日に27歳の誕生日を迎えた尾崎匠海（INI）を祝うサプライズバースデーが行われた。

■「6月14日、尾崎匠海さんがお誕生日を迎えました！」

ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』で、坂井麻衣子（田中麗奈）と坂井優一（古川雄大）の事務所、Y＆Mプロダクション所属のタレント、岩崎愁斗役を演じる、尾崎匠海。

この日は、岩崎が所属するY&Mプロダクションで、謎の死を遂げる麻衣子（田中麗奈）の、ある真実が明らかになるという重要なシーンを撮影。

シーンを撮り終えると、突如スタッフから「6月14日、尾崎匠海さんがお誕生日を迎えました！」と声がかかり、プレゼントと特製ケーキが登場。大きな拍手が沸き起こった。

尾崎は驚きの表情を見せながら、最高の笑顔で「まさか誕生日をお祝いしてもらえると思っていなかったので、心の準備していなかったです！ ありがとうございます！」とコメントし、「まだドラマの撮影は続きますが、全力で尽くしますので、よろしくお願いいたします…！（笑） 」と感謝の気持ちを語った。

■第1話（7月2日放送）あらすじ

昼の帯番組で MC を担当するフリーアナウンサーの坂井優一（古川雄大）と、妻で事務所社長の坂井麻衣子（田中麗奈）は、世間から“理想の夫婦“だと思われていた。優一を献身的に支えつつ、社長業を完璧にこなす麻衣子に憧れる女性も多かった。しかし、夫婦には世間に知られていない秘密があった。それは麻衣子の、優一に対する”狂気的な愛情”だった。優一のためだと言いながら、スケジュールをすべて管理し、GPS で行動を監視し、盗聴まで行う麻衣子の重すぎる愛情に、優一は苦しんでいた。

ある日、優一は、麻衣子から「坂井優一、若手アシスタントと急接近」という週刊誌の原稿を見せられる。

近いうちに記事が出る予定だと麻衣子の元に送られてきたものだった。自覚が足りない、と優一を叱りつけた麻衣子だったが、「これくらい潰せるから」と麻衣子は言い、さらに優一を日本一の司会者にするまでは誰にも邪魔させない、と強い決意を語った。「もはや私はあなたで、あなたは私。これは愛なのよ、優一」不敵に微笑む麻衣子を前に、優一は言葉を失った――。

麻衣子との生活に限界を感じた優一は、ついに離婚届を突きつけるが、その場で離婚届を燃やされてしまう。しかし、その翌日、麻衣子の遺体が発見される。悲しみに暮れる優一だったが、彼の前に死んだはずの妻が現れて…。妻の嘘と夫の秘密が結婚を狂わせる、夫婦心理サスペンスが幕を開ける。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系 『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』

7月2日スタート

毎週木曜 23:59～24:54 ※初回放送は24:09～

出演者：田中麗奈 古川雄大 尾崎匠海（INI） 星乃あんな 有澤樟太郎 日比美思

岐洲匠 ／ 鈴木杏樹 池田鉄洋 渋谷謙人 ／ 田中偉登 前田公輝

■関連リンク

番組サイト

https://www.ytv.co.jp/dear-husband/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/