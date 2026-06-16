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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【朝レンチン3分】しかも帰宅後洗い物なし！焼きそば麺で爆速ナポリタン弁当！」と題した動画を公開しました。朝の忙しい時間でも、たった3分の電子レンジ加熱で完成し、洗い物も最小限に抑えられる画期的なナポリタン弁当の作り方を紹介しています。



調理の最大のハイライトは、包丁とまな板を一切使わない点です。動画では、耐熱容器（400mlのタッパー）にポリ袋「アイラップ」を敷き、そこに焼きそば麺を投入。しめじ、ハーフベーコン、ピーマンなどの具材は、すべてキッチンバサミを使って袋の中に直接切り入れていきます。これにより、調理器具を洗う手間が省けるだけでなく、タッパーへの着色汚れも防ぐことができます。



味の決め手となる調味料は、ケチャップ、砂糖、ウスターソースの3種類。動画では、「水分を飛ばしたいので混ぜずに」加熱するのがポイントだと解説しています。電子レンジ（600W）で3分加熱した後は、全体をしっかりと混ぜ合わせ、お好みで粉チーズをかけて完成です。



実食シーンでは、「焼きそば麺がモッチリでパスタとはまた違った味わい」と、焼きそば麺ならではの食感を楽しんでいました。パスタを茹でる手間が省けるため、驚くほど時短になるのも嬉しいポイントです。また、冷ました後はアイラップの口を結び、そのまま100円ショップのサンドイッチケースに入れ、使い捨てフォークを添えることで、帰宅後の洗い物をゼロにする工夫も披露しています。



忙しい朝のお弁当作りや、疲れた日のランチに、この究極のズボラ調理法を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・焼きそば麺（むし） 1袋

・しめじ 約1/3袋

・ハーフベーコン 2枚

・ピーマン 1/3個

・ケチャップ 大さじ2～3

・砂糖 小さじ1/2

・ウスターソース 小さじ1

・粉チーズ お好みで



［作り方］

1. 400mlのタッパーにアイラップ（ポリ袋）を1枚広げる。

2. アイラップの中に焼きそば麺を入れる。

3. しめじ、ハーフベーコン、ピーマンをキッチンバサミで切りながら袋の中に入れる。

4. ケチャップ、砂糖、ウスターソースを加える。この時、水分を飛ばすため全体を混ぜない。

5. 電子レンジ（600W）で3分加熱する。

6. 加熱後、しめじなどの具材にしっかり火が通っていることを確認し、全体をよく混ぜ合わせる。

7. お好みで粉チーズをかけて完成。