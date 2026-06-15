巨人前監督の阿部慎之助氏（47）が15日、代理人弁護士を通じて、同日付けで不起訴処分になったことを報告、コメントを発表した。

代理人弁護士「阿部慎之助氏は、本日付けで不起訴処分となりましたのでご報告いたします」と報告し、阿部氏によるコメントを文書で伝えた。

阿部氏は5月25日、都内の自宅で長女の胸ぐらをつかんで倒すなどした疑いで逮捕された。同26日未明に釈放され巨人監督の辞任を表明。今月9日に暴行容疑で書類送検されていた。

以下は不起訴処分を受けての阿部氏のコメント全文。

この度の件につきましては、野球ファンの皆さま、プロ野球関係者の皆さま、球団はじめさまざまな関係者の皆さま方に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。

今回のことは、ひとえに私自身の未熟さによるもので、全ての非は私にあります。大切な家族に大きな負担をかけることになり、後悔の念しかありませんし、日々、失ったものの大きさを感じ、猛省しております。

まだ今後のことは考えられませんが、家族と向き合う時間を大切にしながら過ごしてまいります。この間、多くの方から励ましの声と厳しいご意見をいただきました。今なお応援していただけることに心から感謝申し上げるとともに、全てのご意見を真摯に受け止め、改めてお詫び申し上げます。

阿部慎之助