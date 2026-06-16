新しくなったファミマのコーヒーがうますぎる！ ファミチキやスイーツと楽しむ至福のペアリング体験

※コーヒーマシンについては、沖縄県では仕様が異なります ※コーヒーマシンについては、沖縄県では仕様が異なります

タッチパネルも操作しやすい タッチパネルも操作しやすい

※2025年6月1日時点

（※World Brewers Cup 2016 優勝）

メニュー数は「FAMIMA CAFÉ」史上最多。

味わいも「FAMIMA CAFÉ」史上最高レベル。

さらに世界No.1バリスタ監修。

サイズはもちろん「LL」 サイズはもちろん「LL」

忙しい日の相棒に。LLサイズのアイスコーヒー

朝は「濃いめ」を選んで… 朝は「濃いめ」を選んで…

※地域によっては仕様と価格が異なります。

※地域によっては取り扱いのない商品があります。

抽出を待つときもワクワクがある 抽出を待つときもワクワクがある

「FAMIMA CAFÉメニュー診断」を試してみた

一日付き合ってわかった新コーヒーの“うまさ”

「FAMIMA CAFÉ」のコーヒー・カフェラテをご購入いただくと、次回コーヒー・カフェラテに使える30円引きレシートクーポンがもらえます。

発券期間: 6月2日（火）〜6月22日（月）

使用期間: 6月2日（火）〜6月29日（月）

・フラッペは対象外となります。

・他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

・割引券はレシートに印字されます。

・地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。

・画像はイメージです。

【商品名】タンブラー ファミマカフェ

【価格】1,364円（税込1,500円）

【発売日】2026年6月2日（火）

【発売地域】全国

【内容】

FAMIMA CAFÉのコーヒーカップがそのまま入れられ、保冷・保温効果のあるタンブラーです。（2重構造のステンレス素材）

※コーヒーマシンからタンブラーに直接注ぐことはできません。

※FAMIMA CAFÉのアイスＳ〜LL、ホットM〜LLまで対応

【商品名】立体ラバーキーホルダー ファミマカフェ

【価格】1,273円（税込1,400円）

【発売日】2026年6月2日（火）

【発売地域】全国

【内容】

コーヒーカップのサイズ感まで再現した、軽くてミニフィギュアのような立体感があるラバータイプのキーホルダーです。

【商品名】メタルキーホルダー ファミマカフェ

【価格】1,273円（税込1,400円）

【発売日】2026年6月2日（火）

【発売地域】全国

【内容】

コーヒーカップのサイズ感まで再現した、重厚感があるメタルタイプのキーホルダーです。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。