新しくなったファミマのコーヒーがうますぎる！ ファミチキやスイーツと楽しむ至福のペアリング体験
おいしいコーヒーが飲みたい。そう思った編集部員の筆者は、オフィス近くのファミリーマートへ向かった。入り口を見ると、見慣れた「FAMIMA CAFÉ」のマシンが一新されている。
実はこれ、7年ぶりに刷新された新型コーヒーマシン。2026年6月に全店舗への導入が完了したのだそう。ファミマ史上最高を目指したコーヒーを支えるのは“3つのNo.1”。いったい何が変わったのか。
新型マシンの特徴のひとつが、メニュー数の多さだという。これまで15種類だったメニューは45種類（※フラッペを除く）へと大幅に増加し、「FAMIMA CAFÉ」史上最多のラインアップに。メニューが増えると選ぶのに迷いそうだが、導入されたタッチパネルの表示が見やすく操作もスムーズ。
「ブレンド」と「アイスコーヒー」は軽め・普通・濃いめの3種類から選ぶことができ、「カフェラテ」はアイスとホットともに、コーヒーリッチ・レギュラー・ミルクリッチの3種類からセレクト。最高等級モカ豆を60%配合し華やかな香りが特徴の「モカブレンド」もラインアップされ、コーヒー好きには見逃せないメニューが揃った。
実際にファミリーマートが行った調査では、日常的にコーヒーを飲用する94.4％が「自分の好み（濃さやミルク量の調整）に合わせたコーヒーを飲みたい・楽しみたい」と回答したという。このニーズに応える形で進化したのが、今回の新型マシンと言えそうだ。
そして気になるのは、やはり味。新型マシンでは、コンビニ業界初※となる「挽き方調整グラインダ」を導入。豆の挽き方は従来の1段階から9段階へと細かく調整できる仕様に。メニューごとに最適な挽き方を行うことで、それぞれの味わいをより引き出せるようになった。
※2025年6月1日時点
さらには、挽きたてのコーヒー粉から均一にコーヒーを抽出できるよう、お湯のかけ方を改良した抽出機構を開発。コーヒー粉全体にお湯が均一に行き渡ることで、世界No.1※バリスタとして知られる粕谷 哲さんのハンドドリップ技術を再現。味のばらつきを抑えた安定したおいしさを実現したという。（※World Brewers Cup 2016 優勝）
モニター調査では、新型マシンで抽出したコーヒーが、2021年以降のリニューアル品と比較して最も高い評価を得たそう。特に香りやコクといった項目で高く評価されており、ファミマ史上最高のコーヒーを目指したという言葉にも納得できる。
なるほど、これが新型マシンの“3つのナンバーワン”というわけだ。そして今回、新たに登場したのがLLサイズのコーヒー。となれば、早速頼まないわけはあるまい。
デスクワークや長距離移動中などに少しずつ飲み続ける“ちびだら飲み”にもぴったりなサイズ。ちょうど今日は締切間近の記事を書き上げなければならないので、朝から午後までしっかり集中したい。ならばこのLLサイズをお供にして、その実力を見てみよう。
朝食はどうしようかな。そういえば昨日、新型マシンのコーヒーで楽しむペアリングを紹介している記事を見かけた。ファミマ公式のおすすめは「アイスコーヒー・濃いめ」と「ファミチキ」の組み合わせだったので、ぜひ試してみたい。
朝はパンも食べたい。となるとLLサイズのアイスコーヒーに、まずは「ファミチキ」。そしてパン枠として「ファミマ・ザ・カレーパン」、さらに小腹がすいたとき用に「ミニつぶあんぱん5個入」も加えよう。豪華な朝食だが、締切前の朝なので今日はよしとする。
※地域によっては仕様と価格が異なります。
※地域によっては取り扱いのない商品があります。
LLサイズのコーヒーを抽出していると、マシンの画面にQRコードが表示された。
「FAMIMA CAFÉメニュー診断 10秒でわかる！今の気分にぴったりな一杯」
とりあえずQRコードを読み取り、さらにレシートを見ると、コーヒー・カフェラテ各種が30円引きになるおかわりクーポンが付いている。これは午後の休憩時間に使おう。うまいこと考えられているなあ。
オフィスに到着し、まだ人の少ない静かなフロアで朝食タイム。まずはLLサイズのアイスコーヒーから。
おっ、これはいい。普段からファミマのコーヒーをよく飲んでいるが、確かに印象が違う。香りが立っているし、コーヒーのコクもしっかり感じる。それでいて後味はすっきりしているので、自然と次のひと口に手が伸びる。なるほど、これがファミマ史上最高を目指した一杯か。仕事前の一杯としてはかなり頼もしいな。
ファミチキをひと口かじってアイスコーヒーを飲む。ジューシーな肉の旨みとコーヒーの香ばしさが、思った以上に相性抜群だ。口の中に残る脂を、コーヒーがすっと流してくれて、後味が重くない。朝から揚げ物は少し重いかなと思っていたが、これは意外といける。しっかり肉を食べた満足感も得られるし、朝から力が湧いてくる。
お次の「ファミマ・ザ・カレーパン」は、個人的にも好きな一品。くちどけのよいパン生地とスパイスの効いたカレーの旨みがじわっとやってくる。マイルドな辛さがちょうどいい。
カレーパンとアイスコーヒー、合うじゃないか。スパイスの香りとコーヒーの苦みが重なって、朝の頭が一気に仕事モードへ切り替わる。「よし、やるか！」そんな気持ちにさせてくれる組み合わせだ。
最後は「ミニつぶあんぱん 5個入」だ。朝はどうしても、甘いものを少しだけ食べたくなる。つぶあんのやさしい甘さがふわっと広がり、コーヒーの苦みを引き締めてくれた。
それにしてもLLサイズは頼もしい。仕事をしながら飲んでもすぐになくならない。しかも、ただ量が多いだけじゃない。これだけ大きくて氷も入っているから、途中で味が薄くなるのは仕方ないと思っていたが、最後のほうでもちゃんとコーヒーのコクが残っている。これなら安心してLLサイズを選べるな。
さらにカップデザインもリニューアルされ、これがけっこうオシャレなのだ。デスクに置いても、片手で持っていても、なんだかサマになる。味だけでなく見た目のよさも、ファミマのコーヒーを選びたくなる理由になりそうだ。
気づけば15時。無事に記事も書き上がってそろそろ休憩タイムだ。そうだ、朝にQRコードを読み込んだ「FAMIMA CAFÉメニュー診断」をやってみよう。質問に答えること数秒。
結果は…「ミルキーなカフェで癒しのおひとりタイム」
さっそくファミマへ向かい、まずは診断通りアイスカフェラテ・ミルクリッチ・Mサイズをチョイス。合わせるスイーツは、洋菓子と和菓子にしよう。目に留まったのは、ファミマルシリーズの「こだわりのフィナンシェ」。和菓子はちっちゃくて食べやすい「ひとくちこしあん大福」を選んだ。
会計では、朝のレシートに付いていた30円割引になるおかわりコーヒークーポンを使用。少し得した気分でレシートを見ると、また次回使えるクーポンが付いていた。またおかわり決定だな。
さあ、午後の休憩タイム開始。さっそくアイスカフェラテ・ミルクリッチを飲む。その名の通り、最初のひと口でミルクの香りが贅沢に広がる。ファミマカフェ専用のミルクを使用し、濃厚な味わいとやさしい甘みがおいしさの秘密なのだとか。これは無糖で飲むのが個人的には正解かも。
スイーツは洋菓子から。ひと口頬張ると、バターがしっかりくる。サクッとした歯応えやアーモンドの香ばしさもいい。味もしっかり作り込まれている。危ない、これはどんどん食べてしまうやつだ。カフェラテのやさしい甘みと、フィナンシェの香ばしさ。この組み合わせによって、午後の疲れが少しずつほどけていく。
次は、「ひとくちこしあん大福」といこうか。ほどよい弾力がある餅と、こしあんの優しい味わいが口の中に広がる。
カフェラテのまろやかなミルク感が、あんこの上品な甘さを包み込んでくれる。一見意外な組み合わせだが、食べてみるとかなり相性がいい。
そして改めて思う。このカフェラテは、うまい。特にこのミルクリッチは、ミルクの濃厚さがありながら、コーヒーの香りもきちんと生きている。正直、コンビニで気軽に買えるカフェラテとは思えない。ファミマの思惑通り“うまさに驚いている”自分がいる。
ちょっとリッチな気分になれた休憩タイムも終わり。午後の仕事も、もうひと頑張りできそうだ。
朝はLLサイズのアイスコーヒーとファミチキ、そしてパン。午後はアイスカフェラテ・ミルクリッチとスイーツ。気づけば、今日は一日中ファミマのコーヒーに付き合ってもらった。
気軽に買える一杯なのに、香りもコクも素晴らしかった。アイスコーヒーは氷に負けない飲み応えがあり、カフェラテはミルクのまろやかさとコーヒーの風味のバランスが絶妙だ。何よりファミチキやパン、スイーツと合わせたときに、そのうまさがさらに際立っていた。
いつものファミマで出会える、ちょっと驚く一杯。仕事のお供にも休憩時間にも、つい選びたくなる存在だ。気になった人はぜひ、そのうまさを確かめてみてほしい。
■もっとおトクに！1杯飲むと次回使える『おかわりコーヒークーポンもらえる！』 キャンペーン
新カップ登場に合わせて限定デザイングッズも登場
カップデザインをモチーフにした限定グッズも展開します。カップと連動したデザインにより、日常のファッションやライフスタイルに自然に取り入れられるアイテムとして、ブランドの世界観をより身近に感じていただけます。
実はこれ、7年ぶりに刷新された新型コーヒーマシン。2026年6月に全店舗への導入が完了したのだそう。ファミマ史上最高を目指したコーヒーを支えるのは“3つのNo.1”。いったい何が変わったのか。
※コーヒーマシンについては、沖縄県では仕様が異なります
新型マシンの特徴のひとつが、メニュー数の多さだという。これまで15種類だったメニューは45種類（※フラッペを除く）へと大幅に増加し、「FAMIMA CAFÉ」史上最多のラインアップに。メニューが増えると選ぶのに迷いそうだが、導入されたタッチパネルの表示が見やすく操作もスムーズ。
「ブレンド」と「アイスコーヒー」は軽め・普通・濃いめの3種類から選ぶことができ、「カフェラテ」はアイスとホットともに、コーヒーリッチ・レギュラー・ミルクリッチの3種類からセレクト。最高等級モカ豆を60%配合し華やかな香りが特徴の「モカブレンド」もラインアップされ、コーヒー好きには見逃せないメニューが揃った。
タッチパネルも操作しやすい
実際にファミリーマートが行った調査では、日常的にコーヒーを飲用する94.4％が「自分の好み（濃さやミルク量の調整）に合わせたコーヒーを飲みたい・楽しみたい」と回答したという。このニーズに応える形で進化したのが、今回の新型マシンと言えそうだ。
そして気になるのは、やはり味。新型マシンでは、コンビニ業界初※となる「挽き方調整グラインダ」を導入。豆の挽き方は従来の1段階から9段階へと細かく調整できる仕様に。メニューごとに最適な挽き方を行うことで、それぞれの味わいをより引き出せるようになった。
※2025年6月1日時点
さらには、挽きたてのコーヒー粉から均一にコーヒーを抽出できるよう、お湯のかけ方を改良した抽出機構を開発。コーヒー粉全体にお湯が均一に行き渡ることで、世界No.1※バリスタとして知られる粕谷 哲さんのハンドドリップ技術を再現。味のばらつきを抑えた安定したおいしさを実現したという。（※World Brewers Cup 2016 優勝）
モニター調査では、新型マシンで抽出したコーヒーが、2021年以降のリニューアル品と比較して最も高い評価を得たそう。特に香りやコクといった項目で高く評価されており、ファミマ史上最高のコーヒーを目指したという言葉にも納得できる。
メニュー数は「FAMIMA CAFÉ」史上最多。
味わいも「FAMIMA CAFÉ」史上最高レベル。
さらに世界No.1バリスタ監修。
なるほど、これが新型マシンの“3つのナンバーワン”というわけだ。そして今回、新たに登場したのがLLサイズのコーヒー。となれば、早速頼まないわけはあるまい。
サイズはもちろん「LL」
忙しい日の相棒に。LLサイズのアイスコーヒー
デスクワークや長距離移動中などに少しずつ飲み続ける“ちびだら飲み”にもぴったりなサイズ。ちょうど今日は締切間近の記事を書き上げなければならないので、朝から午後までしっかり集中したい。ならばこのLLサイズをお供にして、その実力を見てみよう。
朝食はどうしようかな。そういえば昨日、新型マシンのコーヒーで楽しむペアリングを紹介している記事を見かけた。ファミマ公式のおすすめは「アイスコーヒー・濃いめ」と「ファミチキ」の組み合わせだったので、ぜひ試してみたい。
朝は「濃いめ」を選んで…
朝はパンも食べたい。となるとLLサイズのアイスコーヒーに、まずは「ファミチキ」。そしてパン枠として「ファミマ・ザ・カレーパン」、さらに小腹がすいたとき用に「ミニつぶあんぱん5個入」も加えよう。豪華な朝食だが、締切前の朝なので今日はよしとする。
※地域によっては仕様と価格が異なります。
※地域によっては取り扱いのない商品があります。
LLサイズのコーヒーを抽出していると、マシンの画面にQRコードが表示された。
「FAMIMA CAFÉメニュー診断 10秒でわかる！今の気分にぴったりな一杯」
抽出を待つときもワクワクがある
とりあえずQRコードを読み取り、さらにレシートを見ると、コーヒー・カフェラテ各種が30円引きになるおかわりクーポンが付いている。これは午後の休憩時間に使おう。うまいこと考えられているなあ。
オフィスに到着し、まだ人の少ない静かなフロアで朝食タイム。まずはLLサイズのアイスコーヒーから。
おっ、これはいい。普段からファミマのコーヒーをよく飲んでいるが、確かに印象が違う。香りが立っているし、コーヒーのコクもしっかり感じる。それでいて後味はすっきりしているので、自然と次のひと口に手が伸びる。なるほど、これがファミマ史上最高を目指した一杯か。仕事前の一杯としてはかなり頼もしいな。
ファミチキをひと口かじってアイスコーヒーを飲む。ジューシーな肉の旨みとコーヒーの香ばしさが、思った以上に相性抜群だ。口の中に残る脂を、コーヒーがすっと流してくれて、後味が重くない。朝から揚げ物は少し重いかなと思っていたが、これは意外といける。しっかり肉を食べた満足感も得られるし、朝から力が湧いてくる。
お次の「ファミマ・ザ・カレーパン」は、個人的にも好きな一品。くちどけのよいパン生地とスパイスの効いたカレーの旨みがじわっとやってくる。マイルドな辛さがちょうどいい。
カレーパンとアイスコーヒー、合うじゃないか。スパイスの香りとコーヒーの苦みが重なって、朝の頭が一気に仕事モードへ切り替わる。「よし、やるか！」そんな気持ちにさせてくれる組み合わせだ。
最後は「ミニつぶあんぱん 5個入」だ。朝はどうしても、甘いものを少しだけ食べたくなる。つぶあんのやさしい甘さがふわっと広がり、コーヒーの苦みを引き締めてくれた。
それにしてもLLサイズは頼もしい。仕事をしながら飲んでもすぐになくならない。しかも、ただ量が多いだけじゃない。これだけ大きくて氷も入っているから、途中で味が薄くなるのは仕方ないと思っていたが、最後のほうでもちゃんとコーヒーのコクが残っている。これなら安心してLLサイズを選べるな。
さらにカップデザインもリニューアルされ、これがけっこうオシャレなのだ。デスクに置いても、片手で持っていても、なんだかサマになる。味だけでなく見た目のよさも、ファミマのコーヒーを選びたくなる理由になりそうだ。
「FAMIMA CAFÉメニュー診断」を試してみた
気づけば15時。無事に記事も書き上がってそろそろ休憩タイムだ。そうだ、朝にQRコードを読み込んだ「FAMIMA CAFÉメニュー診断」をやってみよう。質問に答えること数秒。
結果は…「ミルキーなカフェで癒しのおひとりタイム」
さっそくファミマへ向かい、まずは診断通りアイスカフェラテ・ミルクリッチ・Mサイズをチョイス。合わせるスイーツは、洋菓子と和菓子にしよう。目に留まったのは、ファミマルシリーズの「こだわりのフィナンシェ」。和菓子はちっちゃくて食べやすい「ひとくちこしあん大福」を選んだ。
会計では、朝のレシートに付いていた30円割引になるおかわりコーヒークーポンを使用。少し得した気分でレシートを見ると、また次回使えるクーポンが付いていた。またおかわり決定だな。
さあ、午後の休憩タイム開始。さっそくアイスカフェラテ・ミルクリッチを飲む。その名の通り、最初のひと口でミルクの香りが贅沢に広がる。ファミマカフェ専用のミルクを使用し、濃厚な味わいとやさしい甘みがおいしさの秘密なのだとか。これは無糖で飲むのが個人的には正解かも。
スイーツは洋菓子から。ひと口頬張ると、バターがしっかりくる。サクッとした歯応えやアーモンドの香ばしさもいい。味もしっかり作り込まれている。危ない、これはどんどん食べてしまうやつだ。カフェラテのやさしい甘みと、フィナンシェの香ばしさ。この組み合わせによって、午後の疲れが少しずつほどけていく。
次は、「ひとくちこしあん大福」といこうか。ほどよい弾力がある餅と、こしあんの優しい味わいが口の中に広がる。
カフェラテのまろやかなミルク感が、あんこの上品な甘さを包み込んでくれる。一見意外な組み合わせだが、食べてみるとかなり相性がいい。
そして改めて思う。このカフェラテは、うまい。特にこのミルクリッチは、ミルクの濃厚さがありながら、コーヒーの香りもきちんと生きている。正直、コンビニで気軽に買えるカフェラテとは思えない。ファミマの思惑通り“うまさに驚いている”自分がいる。
ちょっとリッチな気分になれた休憩タイムも終わり。午後の仕事も、もうひと頑張りできそうだ。
一日付き合ってわかった新コーヒーの“うまさ”
朝はLLサイズのアイスコーヒーとファミチキ、そしてパン。午後はアイスカフェラテ・ミルクリッチとスイーツ。気づけば、今日は一日中ファミマのコーヒーに付き合ってもらった。
気軽に買える一杯なのに、香りもコクも素晴らしかった。アイスコーヒーは氷に負けない飲み応えがあり、カフェラテはミルクのまろやかさとコーヒーの風味のバランスが絶妙だ。何よりファミチキやパン、スイーツと合わせたときに、そのうまさがさらに際立っていた。
いつものファミマで出会える、ちょっと驚く一杯。仕事のお供にも休憩時間にも、つい選びたくなる存在だ。気になった人はぜひ、そのうまさを確かめてみてほしい。
■もっとおトクに！1杯飲むと次回使える『おかわりコーヒークーポンもらえる！』 キャンペーン
「FAMIMA CAFÉ」のコーヒー・カフェラテをご購入いただくと、次回コーヒー・カフェラテに使える30円引きレシートクーポンがもらえます。
発券期間: 6月2日（火）〜6月22日（月）
使用期間: 6月2日（火）〜6月29日（月）
・フラッペは対象外となります。
・他のセール・割引券・引換券との併用はできません。
・割引券はレシートに印字されます。
・地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。
・画像はイメージです。
新カップ登場に合わせて限定デザイングッズも登場
カップデザインをモチーフにした限定グッズも展開します。カップと連動したデザインにより、日常のファッションやライフスタイルに自然に取り入れられるアイテムとして、ブランドの世界観をより身近に感じていただけます。
【商品名】タンブラー ファミマカフェ
【価格】1,364円（税込1,500円）
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】
FAMIMA CAFÉのコーヒーカップがそのまま入れられ、保冷・保温効果のあるタンブラーです。（2重構造のステンレス素材）
※コーヒーマシンからタンブラーに直接注ぐことはできません。
※FAMIMA CAFÉのアイスＳ〜LL、ホットM〜LLまで対応
【商品名】立体ラバーキーホルダー ファミマカフェ
【価格】1,273円（税込1,400円）
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】
コーヒーカップのサイズ感まで再現した、軽くてミニフィギュアのような立体感があるラバータイプのキーホルダーです。
【商品名】メタルキーホルダー ファミマカフェ
【価格】1,273円（税込1,400円）
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】
コーヒーカップのサイズ感まで再現した、重厚感があるメタルタイプのキーホルダーです。
※店舗によって取り扱いのない場合がございます。
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