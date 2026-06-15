結論から書きます。これはめちゃお得です。

全国に展開している串カツ食べ放題専門店の「串家物語」では、公式モバイルサイトからモバイル会員に登録しておくと、誕生月に使える串カツ食べ放題特別価格948円（税込1,042円）クーポンが配信されてきます。

串家物語の食べ放題料金は平日と休日、ランチとディナーで異なり、店舗によっても異なるかもしれませんが、今回足を運んだ「ららぽーと富士見店」の平日ディナーの料金は大人一名2,637円でした。誕生日クーポンを使えばなんと64％割引……！！

値段が上がる休日だったらさらに割引率が大きくなりますね。割引率に優越感を感じたい人は週末に利用するといいでしょう。

モバイル会員の登録方法

ただ、ちょっとややこしいのは、モバイル会員に登録する方法かもしれないです。スマホで公式サイトを開くだけでは登録できるページに遷移しません。

パソコンから公式サイトを開いたら、トップページ右下にあるQRコードをスマホで読み込む、もしくは直接URLを入力（https://gmorepeater.jp/media/19/kushi/b/）することでモバイルサイトを開くことができます。公式サイトとモバイルサイトが同じドメインになっていないってことですな。

そして無事に登録を済ませると、誕生日月の1日にメールでクーポンが配信されてきます。

注意点は誕生月の当月中の登録では間に合わないということ。6月中に誕生日を迎える人は、5月末までに登録をしておかないとクーポンが配信されてきません。

また、一部店舗では誕生日クーポン自体が利用できないようなので事前に把握しておきましょう。僕のもとに届いたメールにはイオンモール木曽川店、吉祥寺店、イオンモール松本店、イオンモール高知店、ジ・アウトレット広島店、イオンモール高岡店、富山ファボーレ店、イオンモール土岐店、ミナモア広島で利用不可と記載されていました。

あとは誕生日クーポンを使って食いまくるだけ！

無事に誕生日クーポンをゲットできたら、あとは店で食べまくるだけ！

ちなみに、入店時にはドリンクバーのセットをおすすめされます。948円で済ませたい方は強い意志でお断りしましょう。

串家物語は揚げる前の串がビュッフェ状態になっていて、卓上にあるフライヤーで好きなだけ揚げたての串を食べられるという仕組みになっています。焼肉やしゃぶしゃぶと同じ感じですな。

串は全体的に小ぶりですが、おそらく誰が揚げても中までしっかり火を通させるための配慮だったりするんでしょう。お子様の来店も多そうですし。

まー結局食べ放題だし、量でカバーすれば問題なし！ ねり粉とパン粉を絡めてフライヤーで揚げていきます。

いやあ、いいですね。揚げたての揚げ物はウマい！！

どんなにいい食材を使った串カツ屋でも、本当の揚げたてを食べる機会なんてそうはありません。揚げ終えてから口に運ぶまでの最速タイムを記録できるのが串家物語のシステム。最高じゃあないですか！

揚げ物以外もいろいろあるのでオッサンも安心

「結局オッサンは揚げ物なんてそんなに食えねえんだよな……」と思う方、たくさんいらっしゃると思います。僕もそうです。

でも、串家物語ではもちろん揚げ物以外も食べ放題メニューがあるので安心。助かった。カレーやお茶漬けもあるので、串カツを使ってカスタムを楽しむことなんかもできますよ。

あれこれ食いまくって、誕生日クーポンを使って、会計は消費税込みで1,042円！ 安い！！ 心の底から大満足できました。

揚げ物食べ放題はしんどい勢の方もひとまずモバイル会員登録しておき、誕生日クーポンで気軽に試してみるってのがゴールデンプランですな。お近くに串家物語があるかたは、ぜひ！

(執筆者: ノジーマ)