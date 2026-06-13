孫「もう、お金ないの？」と涙目で…年金月25万円・70代夫婦、終わらないおねだりに「作り笑い」で応えた夜

物価高が長引くなか、老後資金への不安を抱える高齢者は少なくありません。一方で子ども世帯を助けたいという思いや孫への愛情から始まった支出が、気づかないうちに家計を圧迫するケースもみられます。娘夫婦から援助を求められたことは一度もないにもかかわらず、「かわいい孫のため」にお金を使い続けた70代夫婦。誰も悪くないはずだった家族関係に生まれた小さな違和感を追いました。

5歳の孫「おじいちゃん、これ欲しい」

大型ショッピングモールのおもちゃ売り場で、翔太くん（5歳・仮名）は迷いなく棚の商品を指差しました。人気キャラクターの限定フィギュアです。価格は8,900円。祖父の高橋正夫さん（74歳・仮名）は値札を見ると、そのまま商品を手に取りました。

「高いんじゃない？」

妻の高橋和子さん（72歳・仮名）が言います。しかし正夫さんは笑いながら答えました。

「いいんだよ。ひとり孫なんだから」

娘の美咲さん（42歳・仮名）も「そんなの悪いよ」と口では言いましたが、強く止めることはありませんでした。 高橋家では珍しくない光景でした。むしろ、それが当たり前になっていました。

「今だけだから」

高橋夫妻は首都圏の分譲マンションで暮らしています。夫婦の年金収入は月約25万円。住宅ローンはすでに完済しています。管理費と修繕積立金が月3万4,000円。食費、光熱費、通信費、医療費、保険料などを合わせると毎月の生活費は約21万円になります。



日々の生活に困る状況ではありません。退職時には約2,500万円あった金融資産も、現在は約1,600万円あります。周囲から見れば、老後は比較的安定している世帯だといえるでしょう。

ところが、家計簿には年々膨らみ続ける項目がありました。「孫関係」です。翔太くんは娘夫婦にとっての一人息子。共働きのため、週末は祖父母宅で過ごすことも多く、高橋夫妻の生活の中心になっていました。

最初は誕生日とクリスマスだけだったといいます。ところが幼稚園に入るころから出費は増え始めました。

――運動会を頑張ったから

――発表会が終わったから

――遠足があるから

――進級したから

何か理由があるたびに、夫妻はプレゼントを買っていました。ゲーム機が4万8,000円、子ども向けタブレットが6万2,000円、テーマパークの年間パスポートが家族分で約9万円。外食代やレジャー費も祖父母負担になることが増えていきました。年間の支出を計算すると、孫関連だけで60万円を超えていました。

「頼まれたことはないんです」

和子さんはそう話します。

「娘たちからお金を出してほしいなんて言われたことは一度もありません。でも、若い人たちは大変じゃないですか。住宅ローンもあるし、これから教育費もかかるでしょう。だったら私たちが出してあげればいいと思っていました」

実際、娘夫婦の世帯年収は900万円近くあり、生活に困っていたわけではありません。それでも高橋夫妻は、孫にお金を使うことをやめられなかったのです。

「孫が頼ってくれるのは、今しかないから」 その言葉を何度も自分たちに言い聞かせていました。総務省『家計調査 家計収支編（2025年平均）』によると、高齢夫婦の無職世帯の可処分所得は月22.2万円。対して消費支出は月26.4万円。毎月4.2万円の赤字となり、不足分を貯蓄で補っている状況です。

高橋夫妻も、気づかないうちにその状態に近づいていました。

孫のおねだりを「初めて断った日」

異変に気づいたのは昨年の夏でした。正夫さんが通帳を眺めながら言いました。

「思ったより減ってるな……」

定期預金を取り崩した回数は、この5年間で7回。旅行や家電の買い替えだけでは説明がつかず、家計簿を見返すと、孫関連の支出が重く積み重なっていました。

「このままじゃまずいかもしれないな」

そう話したものの、その数週間後には翔太くんの誕生日がありました。プレゼントは4万3,000円の自転車。その後の食事会も夫妻が支払い、会計は約2万5,000円でした。

その帰り際、翔太くんが何気なく言いました。

「次はゲーム買ってね」

正夫さんは少しだけ困った顔で「それは難しいかな」と答えます。初めての拒絶に、翔太くんは不思議そうな顔をしました。

「なんで？」

「お金も大事だからね」

すると翔太くんは祖父の顔を見つめながら聞きました。

「おじいちゃん、もうお金ないの？」

その瞬間、正夫さんは作り笑いを浮かべるしかありませんでした。悪意はなく、ただ子どもらしい率直な疑問。しかし夫妻には重く響きました。これまで欲しいと言われれば常に買い、行きたいと言われればどこへでも連れて行しました。祖父母とはそういう存在だと、翔太くんは理解していたのです。

夕食の席は妙に静かでした。娘の美咲さんが気まずそうに口を開きました。

「本当、無理しないでね」

正夫さんは苦笑しました。

「わかってるよ」

その言葉のあとに続く本音は飲み込みました。誰かに頼まれたわけではなく、自分たちが勝手に始めて続けてきたことです。断る場面はいくらでもあったはずですが、それでも孫が喜ぶ顔を見るたびに財布を開いてしまいました。

現在、高橋夫妻の金融資産は1,600万円を下回っています。老後が破綻する水準ではありません。それでも正夫さんの頭には、これから先の医療費や介護費用が浮かびます。

今月末も翔太くんは遊びに来る予定です。また何か欲しいって言われたら、たぶん、また悩むだろう。孫はかわいい、だからこそ難しい――高橋夫妻はいまも、老後資金と孫への愛情の間で揺れ続けています。