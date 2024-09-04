◇W杯北中米大会1次リーグE組 キュラソー―ドイツ（2026年6月14日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグE組で初出場キュラソー（FIFAランク82位）が4度の優勝を誇る強豪ドイツ（同10位）と対戦。チームを率いるオランダ出身のディック・アドフォカート監督は78歳260日で初戦を迎え、W杯最年長指揮官になった。

今大会は南アフリカ代表のヒューゴ・ブルース監督が74歳62日でメキシコとの開幕戦を迎え、2010年南アフリカ大会でギリシャを率いたドイツ出身のオットー・レーハーゲル監督がアルゼンチンとの1次リーグ最終戦で残した71歳317日という記録を抜いてW杯最年長記録を更新。

さらに開幕戦から7時間遅れで始まった韓国―チェコ戦で、チェコのミロスラフ・コウベク監督が74歳283日で記録を更新。ブルース監督の偉業は短時間の限定記録に。そして、今回アドフォカート監督が再び新記録を樹立。短期間で記録更新が続く異例の事態となった。

また、ドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督は38歳で今大会の最年少指揮官。国際サッカー連盟（FIFA）によると、両監督の年齢差40歳というのはW杯史上最大差になったという。