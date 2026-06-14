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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が「【裏技】イオン株にこだわるな！オーナーズカードを使わず最大10%割引＆ラウンジ利用を再現する方法」を公開した。わしっし氏が、株価下落リスクのあるイオン本体の株を買わずに、系列会社の株主優待やクレジットカードを活用して「オーナーズカード」と同等の特典を得る方法について解説している。

イオン株の魅力である「オーナーズカード」は、買い物のキャッシュバックやイオンラウンジの利用などの特典があるが、わしっし氏は「イオンの株価はここ半年ほど下落が続いている」と指摘。高値掴みによる含み損のリスクを懸念し、「イオン株にこだわらなくてOK」と、別の手段で同等の特典をゲットする代替案を提示した。

買い物時の還元については、イオン北海道やイオン九州、マックスバリュ東海などのイオングループ会社の株主優待券で代替可能だと説明。1000円ごとに100円の割引が受けられ、最大10%の割引率となる。これらの銘柄は「イオンに比べると圧倒的に下落率が低い」ため、株価変動のリスクを抑えやすいという。

全国のイオンモールに設置されている「イオンラウンジ」の利用権についても、イオンファンタジーなど他のイオングループ会社の優待で獲得できる。さらに、対象のイオンカードで年間100万円以上利用することでもラウンジの利用条件を満たせると解説した。また、毎月20・30日の「お客様感謝デー」はイオンカードで代替可能であり、イオンシネマの割引もミニオンズデザインのカードを活用することで、1000円で映画を鑑賞できる裏技を紹介した。

動画の最後には、一部の専門店などオーナーズカードでしか受けられない限定特典の存在にも触れつつ、目的やリスク許容度に応じた柔軟な特典獲得のアプローチを提案。イオン経済圏を賢く活用するための実践的な知識が詰まった内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

イオン株の下落リスクとオーナーズカードの代替案
01:46

買い物金額を割引する株主優待券の代替手段
04:14

イオンラウンジ利用権を他社の優待で獲得する
05:34

イオンシネマの割引を特定のカードで再現する裏技
08:16

まとめ：株価下落が怖い人へ向けた代替手段の総括

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