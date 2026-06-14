◇W杯北中米大会1次リーグC組 スコットランド 1―0 ハイチ（2026年6月13日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組で、1998年フランス大会以来28年ぶり9度目の出場を果たしたスコットランドが74年西ドイツ大会以来52年ぶり2度目出場のハイチと“お久しぶり対決”に臨み、1―0（前半1―0）で勝って90年イタリア大会以来36年ぶりの白星をマークした。

前半28分の先制点が決勝ゴールとなった。自陣からの縦パスをFWアダムズがペナルティーエリアで落として右へはたき、リターンのクロスに合わせてシュート。相手GKにはじかれたものの、正面でMFマギンが左足を振り抜くと、ボールは相手に当たってコースが変わりゴール左へ吸い込まれた。後半は攻め込まれる場面が目立ったが1点差で逃げ切り、サポーター約3万人が駆けつけた古都ボストンで凱歌を上げた。

スコットランドはW杯に過去8度出場して全て1次リーグ敗退。白星は90年イタリア大会でスウェーデンを2―1で破ったのが最後で、前回の98年大会では今回同様に同組となったブラジル、モロッコに敗れ、ノルウェーと引き分けで敗退していた。

出場枠が48に拡大した今大会は欧州予選でデンマーク、ギリシャ、ベラルーシとC組に入り、4勝1分け1敗の首位で突破を果たした。19日（日本時間20日）にモロッコ、24日（同25日）にブラジルと対戦する。