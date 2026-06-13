この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「激レア映像！日本一危険なお寺に行ってみた!!!【鳥取県/国宝/ベタ踏み坂&鬼滅ジェットもあるよ】」と題した動画で、ドローンYoutuberのASAKICHIさんが、鳥取県国宝・投入堂を訪問。

動画では「日本一危険なお寺」と称される登山道の様子や、ベタ踏み坂といった注目スポットに実際に挑戦した体験をレポートした。

登山受付から、ASAKICHIさんは「登山に適した服装で、こちらのわらじを履いて登ります」と安全対策に触れたものの、険しい山道に「ひえー。落ちそう」「すごい怖いです」と終始緊張の面持ち。

時折ロープなどの救助設備を頼りに進む場面もあったが、「あまり使わなかった」と臨場感を伝えた。

投入堂に到着した際には「お寺までたどり着きましたー、すごい怖いです！」と、達成感と恐怖が入り混じる感想を述べる一方、「やっぱり造りがいいなと思いました。あとね、軍手は必須ですね」と登山アイテムの重要性にも言及。
また「すごい景色、見るために登ってきてよかったなー」と絶景と達成感を実感した様子だった。

投入堂から下山する場面でも「これはちょっとほんとに厳しい」「道として大丈夫なのか」と評価しつつ、「結構、足腰しっかりしてないとダメですね」と注意を促した。

動画の後半は、観光名所「ベタ踏み坂」に足を運び、現地の実際の坂を報告。
「超望遠カメラじゃないと多分見えない」と、現場ならではの状況に触れた。

最後には「もともとハラハラするのが好きなのと、こういうアドベンチャーな感じと自然もすごい好きなのでとても楽しかったです」と締めくくり、スリル満点の“日本一危険なお寺”体験の全容を届けた。

YouTubeの動画内容

02:03

断崖絶壁の登山道を必死で登る瞬間
05:24

ついに到達！絶景と感動のゴール、驚愕のお寺へ
11:01

話題のベタ踏坂に挑戦！その見た目と真実

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