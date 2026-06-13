ジャパンエンターテイメントは、テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の開業1周年を記念して、短時間滞在向けの期間限定チケット「ふらっとチケット」の発売を、6月10日午後8時から開始した。

「ふらっとチケット」は、入場チケットに対象アトラクション1回券をセットにしたもので、ダイナソー サファリ、やんばるトルネード、ファインディング ダイナソーズ、やんばるフレンズ、トレジャー ファイトの5種類のアトラクションから1つを選んで体験できる。

追加でアトラクションを楽しみたい場合は1回券1,980円を購入する必要がある。ショーやストリートエンターテイメント、レストラン、ショップは制限なく楽しめ、入場時間帯の制限もない。ジャングルエクストリームズ各種（やんばるトルネード除く）・バギーボルテージ・ホライゾンバルーンは体験できない。

料金は大人2,970円、小人（4〜11歳）1,980円（いずれも税込）。入場期間は7月1日から9月30日まで。

他の観光施設との組み合わせやホテルのチェックイン前、短時間の空き時間を活用する選択肢として提案するとしている。