森香澄、美ボディのぞかせ『sweet』7月号の表紙飾る トレンド水着まといアンニュイな表情みせる
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が11日、ファッション誌『sweet（スウィート）』の公式インスタグラムに登場。森が表紙を務める7月号の表紙ショットが公開された。トレンド水着をまといアンニュイな表情を見せている。
【写真】トレンド水着をまとって…美ボディのぞかせ『sweet』7月号の表紙飾る森香澄
投稿では「sweet7月号 表紙解禁 7月号のカバーを務めるのは森香澄さん 夏開きにぴったりなスイムウェアを纏って降臨です」と記し、トレンドの水着を着こなし美ボディをのぞかせた森のカバービジュアルを掲載。
また、同号の付録についても触れ「付録はアウトドアブランド『コールマン』とのコラボで昨年好評を博した調光サングラスが、進化してカムバック ぜひゲットしてね」とアナウンスした。
コメント欄には「可愛い」「素敵な表紙」「香澄さん うれしいです」との反響が寄せられている。
【写真】トレンド水着をまとって…美ボディのぞかせ『sweet』7月号の表紙飾る森香澄
投稿では「sweet7月号 表紙解禁 7月号のカバーを務めるのは森香澄さん 夏開きにぴったりなスイムウェアを纏って降臨です」と記し、トレンドの水着を着こなし美ボディをのぞかせた森のカバービジュアルを掲載。
また、同号の付録についても触れ「付録はアウトドアブランド『コールマン』とのコラボで昨年好評を博した調光サングラスが、進化してカムバック ぜひゲットしてね」とアナウンスした。
コメント欄には「可愛い」「素敵な表紙」「香澄さん うれしいです」との反響が寄せられている。