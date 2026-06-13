◇W杯北中米大会1次リーグB組 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1―1 カナダ（2026年6月12日 トロント）

サッカーW杯北中米大会は12日（日本時間13日）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク64位）が開催国カナダ（同30位）と1―1のドロー。注目の40歳FWエディン・ジェコ（シャルケ）はベンチ入りするも出番なしに終わった。

3大会ぶり2回目の出場となるボスニア・ヘルツェゴビナは欧州予選チーム最多6得点の“大黒柱”40歳FWジェコ（シャルケ）がベンチスタート。前線2トップにはFWデミロビッチ（シュツットガルト）とFWルキッチ（ウニベルシタテア・クルジュ）が起用された。

試合は前半21分、セットプレーから先制に成功。右CKからニアサイドのDFコラシナツ（アタランタ）が頭で後方へ流し、FWルキッチが頭で押し込みゴール。“真っ赤に染まった”スタジアムが静まりかえるなか、数少ないボスニア・ヘルツェゴビナ代表サポーターの歓喜の声が響き渡った。

後半8分、相手の華麗な崩しからピンチを迎えたがDFコラシナツがファインプレー。DFラレア（トロント）のシュートを味方GKが止められずゴール目前だったがスーパークリア。ボールはクロスバーにも救われゴールを死守した。

しかし同33分、途中出場のFWラリン（サウサンプトン）に同点ゴールを許し1―1のドロー。白星発進とはならず勝ち点1を分け合う結果に。注目のFWジェコも出番なしに終わった。