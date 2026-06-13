曇り空が広がった6月7日、天気を感じさせない歓声が響いていたのは神奈川県の横浜赤レンガ倉庫だ。この日、開催されていたのは、日本テレビ系の人気番組とSDGsを体感できるイベント「グップラ赤レンガまつり」。最終日の日曜日、ステージMCを務めていたのは、同局の並木雲楓（もか）アナと黒田みゆアナだった。

「並木アナは『所さんの目がテン!』の昆虫トークショーを担当し、その後、黒田アナがお笑いステージ『ダブルインパクト』のMCとして登場しました。コント中には舞台袖からステージをのぞき込み、思わず笑顔を見せる場面もありました。

しかし、その最中に立ち入り禁止エリアへファンが入り込み、黒田アナに話しかけるというハプニングがありました。すぐにスタッフが対応し、注意していました。

イベント終了後、黒田アナは自身が担当する番組のブース前で記念撮影を済ませると、控室近くまで横づけされたタクシーに乗り込んで、会場を後にしました。一方の並木アナは、一般客にまじってお笑いステージを観覧した後、徒歩で帰っていきました」（イベント関係者）

黒田アナは2月、「女性セブン」でSnow Manの宮舘涼太との“お泊まり愛”が報じられ、大きな話題を呼んだ。人気アイドルと女子アナの交際報道に、双方のファンから驚きの声があがった。

「4月には、それまで担当していた『DayDay.』を卒業し、『シューイチ』の日曜MCに就任しました。平日の情報番組から日曜朝の看板番組へと活躍の場を移したわけですが、露出時間自体は以前より減った印象です。

とはいえ『シューイチ』に加え、『沸騰ワード10』のMCも担当しています。いずれも、3月末で退社した岩田絵里奈さんから引き継いだポジションです。岩田さんは、水卜（みうら）麻美アナに続く次世代のエースとして期待されていただけに、その後任をまかされる黒田アナに対する、局内の期待の大きさがうかがえます。まさに、若きエース候補でしょう。熱愛報道の影響はあまり感じられません」（テレビ局関係者）

プライベートでも仕事でも、注目を集める黒田アナ。その存在感はますます高まりそうだ。